Circulaban armados a bordo de un vehículo y fueron detenidos tras un rápido operativo del COT

Luego de la denuncia de un vecino, se activó el protocolo correspondiente que finalizó con la aprehensión de los dos individuos que quedaron a disposición de la Justicia. Las cámaras de monitoreo del Municipio de Tigre y la alta tecnología aplicada fueron claves en la detección y seguimiento del rodado implicado.

En la localidad de Benavídez, dos individuos que circulaban armados fueron detenidos por el Centro de Operaciones Tigre (COT) y la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Las cámaras municipales registraron todo el operativo.

Un vecino alertó que visualizó a personas con armas dentro de un rodado en el límite distrital entre Tigre y Escobar. De manera inmediata, agentes de la central de monitoreo visualizaron al vehículo implicado y le dieron seguimiento.

De manera paralela, un móvil del COT los interceptó en el cruce de la Ruta 27 e Italia, donde los requisó y detectó el armamento denunciado. Los dos sujetos fueron derivados a la comisaría donde quedaron a disposición de la Justicia.

El Municipio de Tigre cuenta con más de 130 móviles con los que patrulla en forma permanente las calles y vías navegables del distrito. Además, tiene más de 2.000 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorea hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden.