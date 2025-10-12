Julio Zamora participó del 75°aniversario de la llegada de Las Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad en Tigre centro

El jefe comunal acompañó a la comunidad educativa en la celebración por el arribo de las mujeres religiosas para la construcción del colegio Don Orione. Durante el acto, se hizo un repaso de la historia de la institución por parte de los directivos, ex directivos y alumnos.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, estuvo presente en la celebración por el 75° aniversario de la llegada de las Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad. Posteriormente hizo entrega de un reconocimiento al establecimiento educativo por la labor que llevan adelante.

“Para nosotros, como Municipio, es un día muy especial porque celebrar 75 años de presencia en Tigre por parte de las hermanas, marcan lo que queremos para nuestra comunidad, que es la solidaridad, la entrega, la necesidad que tenemos de trabajar juntos por aquellas personas más vulnerables”, expresó el jefe comunal; Julio Zamora.

Y agregó: “Todo esto que vemos hoy es el fruto del amor que han entregado estas hermanas a lo largo de todo este tiempo y merece el reconocimiento no sólo de los actores que componen la educación, sino de toda la comunidad de Tigre.”

Durante el acto, se dio la bienvenida e hicieron el ingreso protocolar de las banderas de ceremonia. Posteriormente, distintos referentes educativos entregaron unas palabras a los presentes. Luego, el intendente Julio Zamora brindó su discurso y entregó una plaqueta a los representantes de la institución por los años de labor en el municipio.

También, alumnos de la institución realizaron una exposición con baile y por último, se realizó una misa en honor a la celebración.

“Junto al intendente y el obispo pudimos celebrar los 75° aniversario del establecimiento Don Orione, una escuela que está muy enraizada en la en la en la comunidad de Tigre. Su pedagogía tiene que ver con la fe, con el amor, con el compromiso, con ser solidario, valores que creemos que son fundamentales en toda comunidad que quiera avanzar y crecer”, subrayó la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión; Gisela Zamora.

La presencia de las Hermanas en la comunidad educativa es una expresión viva del carisma de San Luis Orione que inspira a educar con amor, desde la fe y el afecto, solidario con el que más lo necesita, a través de una formación integral de los estudiantes.

“Muy contenta y agradecida de poder estar compartiendo esta celebración tan importante para las Hermanas, y también para todos nosotros que formamos parte de esta hermosa comunidad. Siempre con el legado de San Luis Orione, transmitiendo el amor, el carisma, la escucha al prójimo. Y agradecemos también al intendente, señor Julio Zamora, por estar acompañándonos y siempre apoyando nuestra gestión”, destacó la directora Silvina Mazzariello.