El Museo de Arte Tigre fue escenario de un concierto del Coro del Fin del Mundo

El Municipio abrió las puertas del Salón Oval para recibir a la agrupación vocal en su 15° aniversario. La propuesta, libre y gratuita, invitó a vecinos y visitantes a disfrutar diferentes piezas musicales a capella y canciones acompañadas de piano.

El Municipio de Tigre presentó al Coro del Fin del Mundo en el MAT. El concierto fue en el marco del 15° aniversario de la agrupación vocal, donde se llevó adelante un recorrido integral con canciones a cappella y piezas con piano.

Vecinos y visitantes pudieron disfrutar de obras como “De Profundis” de Vic Nees hasta el “Cantate Domino” de Josu Elberdin. También, composiciones de la tradición europea de Fauré, Poulenc, Vaughan Williams, Barber, Forrest, Whitacre, entre otros.

El Coro del Fin del Mundo se creó en el 2010 como coro oficial de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Tiene como fin incentivar la creación y sostenimiento de organismos para el desarrollo cultural de la región.