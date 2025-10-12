“Campos Castigados”
Poema
Aterrizó en mi infancia
Para luego estallar dentro de la adolescencia enamorada
Alumbró senderos oscuros derribando ante estos ojos infinidad de muros
Recité, canté, bailé
Soñé un mundo mejor sólo a través de él
Hoy, tormenta tras tormenta…
Un demonio dice que lo tenían que matar
Caigo completamente herida
Amargura y calle, lágrima y Olivo
Sí, corazones destrozados
El cielo pronuncia “Federico”
Viajo hacia atrás
Llego a Granada ensangrentada
Lo veo arrestado… asesinado… enterrado
Demasiados campos castigados
Memorizo todas las maldiciones
Por ejemplo libros abiertos con gotas rojas sobre ellos
Rezo sin dejar de llorar
Aunque ciertas sombras repitan “no está”…
Yo lo siento VIVO en mi corazón que ya es un altar.
Pasajera Eterna 🖋️
(*) El 13 de Octubre de 1933 desembarcó en Argentina el gran poeta Federico García Lorca quedándose incluso hasta 1934. Hice “Campos Castigados” con mi pseudónimo Pasajera Eterna (que uso al crear poesía) pues debido a su penoso fusilamiento no pudo volver a Argentina, que era su deseo.