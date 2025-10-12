Poema

Aterrizó en mi infancia

Para luego estallar dentro de la adolescencia enamorada

Alumbró senderos oscuros derribando ante estos ojos infinidad de muros

Recité, canté, bailé

Soñé un mundo mejor sólo a través de él

Hoy, tormenta tras tormenta…

Un demonio dice que lo tenían que matar

Caigo completamente herida

Amargura y calle, lágrima y Olivo

Sí, corazones destrozados

El cielo pronuncia “Federico”

Viajo hacia atrás

Llego a Granada ensangrentada

Lo veo arrestado… asesinado… enterrado

Demasiados campos castigados

Memorizo todas las maldiciones

Por ejemplo libros abiertos con gotas rojas sobre ellos

Rezo sin dejar de llorar

Aunque ciertas sombras repitan “no está”…

Yo lo siento VIVO en mi corazón que ya es un altar.

Pasajera Eterna 🖋️

(*) El 13 de Octubre de 1933 desembarcó en Argentina el gran poeta Federico García Lorca quedándose incluso hasta 1934. Hice “Campos Castigados” con mi pseudónimo Pasajera Eterna (que uso al crear poesía) pues debido a su penoso fusilamiento no pudo volver a Argentina, que era su deseo.