“Mundos ilustrados – Mundos posibles”: una nueva muestra colectiva en la Casa de la Cultura

La Casa de la Cultura de Vicente López presenta “Mundos ilustrados – Mundos posibles”, una exposición que reúne las obras de siete artistas ilustradores profundamente ligados al territorio local. La muestra podrá visitarse de lunes a viernes, de 10 a 18 horas, en Ricardo Gutiérrez 1060, Olivos, hasta el viernes 12 de diciembre.

La propuesta invita a recorrer los universos visuales de Júlia Barata, Ximena García, Daniela Kantor, Clara Lagos, Pablo Picyk, Mariángeles Reymondes y Paz Tamburrini, artistas que, desde distintos lenguajes y trayectorias, construyen una geografía de miradas íntimas, recuerdos y fantasías, buscando poner en valor la ilustración como un lenguaje artístico capaz de expresar emociones, ideas y paisajes personales.

Cada obra se presenta como una ventana hacia un mundo interior, donde lo cotidiano se transforma en poesía visual. Las técnicas empleadas, que abarcan desde la novela gráfica, la historieta, la ilustración infantil, la animación, la escultura hasta el dibujo botánico, dialogan entre sí para conformar un mosaico colectivo que refleja la vitalidad del arte en Vicente López.

La Casa de la Cultura continúa ofreciendo actividades culturales abiertas a toda la comunidad, con una programación que incluye talleres, exposiciones y propuestas para todas las edades. De esta manera, Vicente López reafirma su compromiso con la promoción del arte local y la difusión de la cultura en sus múltiples formas.

Para conocer más sobre esta y otras propuestas culturales, los interesados pueden ingresar a www.vicentelopez.gov.ar/agenda.