El Municipio de Tigre participó en la Feria Internacional de Turismo 2025

El Gobierno local tuvo su representación en el evento que se desarrolló en La Rural. Durante las jornadas, más de 5000 personas pasaron por el stand y se informaron de las diferentes actividades que ofrece el partido.

El Municipio de Tigre estuvo presente en la Feria Internacional de Turismo 2025 (FIT) que se realizó en La Rural. Durante las 4 jornadas – dos para profesionales y dos abiertas al público en general – se informó de las distintas actividades y atractivos que tiene el destino para el turista.

El stand del Gobierno local recibió a más de 5.000 personas, entre las que se destacaron turistas interesados en el destino, agencias de viajes, representantes de otros destinos nacionales e internacionales, medios de comunicación y estudiantes de turismo. en el espacio de exhibición, con más de 30 obsequios brindados por prestadores turísticos del distrito.

Durante el evento, el Municipio de Tigre se destacó como una propuesta original y variada, presentando contenido institucional, material gráfico, presentaciones orales, exhibición de audiovisuales y nuevos artículos promocionales.

Estos encuentros continúan posicionando y consolidando a Tigre como uno de los destinos turísticos más elegidos del país, fortaleciendo el vínculo con el sector y promoviendo nuevas oportunidades de desarrollo para la ciudad y su comunidad.