En Tigre centro, Julio Zamora acompañó el 155° aniversario de la EEP N°3 “Benemérita Gral. Don José de San Martín”

“Seguiremos comprometidos con la educación pública de calidad y estaremos presentes en cada establecimiento del distrito”, lo manifestó el intendente en el marco de la celebración junto a autoridades de la institución, docentes, alumnos y exalumnos. Durante el encuentro se descubrió una placa conmemorativa y se llevaron adelante distintos actos alusivos al festejo.

En Tigre centro, el intendente Julio Zamora y la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, participaron del 155° aniversario de la Escuela de Educación Primaria N°3 “Benemérita Gral. Don José de San Martín”. Con el acompañamiento del Municipio, la actividad se desarrolló en un marco de alegría junto a la comunidad educativa.

“Fue un día muy importante para toda la comunidad con esta celebración. Juntos pudimos reparar los pisos y una galería que se habían deteriorado, con el objetivo de seguir mostrando que Tigre avanza y se compromete con una educación pública de calidad, estando presente en cada establecimiento educativo del distrito”, afirmó Zamora.

Y agregó: “En este momento estamos encarando la reparación del techo de la escuela porque una licitación provincial quedó trunca. El Municipio, junto con la comunidad de Tigre, asumimos el compromiso de sostener esta necesidad que tiene la Escuela Primaria N°3”.

El acto se llevó adelante en horas de la mañana y comenzó con el ingreso de la bandera de ceremonias, escoltada por alumnos del establecimiento y la interpretación del Himno Nacional Argentino por parte de la Orquesta local.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, afirmó: “Siempre un aniversario de una escuela es una alegría porque significa futuro y refleja el compromiso de la comunidad en sostener estos espacios de educación. Es un hito para nosotros, ya que marca el compromiso del intendente Julio Zamora con la educación pública y para todos. La escuela es como la casa de todos: nos une y nos acobija, por eso estos encuentros son tan importantes”.

Momentos después, distintos integrantes de la comunidad educativa dieron discursos, compartiendo recuerdos y experiencias sobre la historia de la escuela y su importancia para las nuevas generaciones. La jornada concluyó con la despedida de la bandera de ceremonias, cerrando así un acto que celebró la trayectoria y el presente de la institución.

La directora de la institución, Adriana González, destacó: “La escuela la hacemos entre todos: desde las autoridades municipales, provinciales, la comunidad, padre y familia. La idea fue abrir las puertas, salir a la calle y que los vecinos ingresen y vean nuestro trabajo. Esta es una labor en conjunto”.