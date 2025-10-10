El intendente Ishii fue distinguido en la República de Corea

Es por su compromiso global con la educación

El Intendente de José C. Paz y Secretario Ejecutivo de Ciudades del Aprendizaje UNESCO, Dr. HC Mario Alberto Ishii, fue reconocido en la República de Corea por su destacada labor en la promoción de la educación universitaria y la cooperación internacional.

Durante su visita, el Intendente Ishii recibió la Medalla y Placa al Liderazgo Global del Premio de Honor, otorgada por la Alta Casa de Estudios Midwest University, de Estados Unidos. El reconocimiento fue entregado por su fundador y presidente, Dr. James Song, en un acto que reunió a académicos y representantes internacionales.

Asimismo, durante la Conferencia Internacional de Ciudades del Aprendizaje de UNESCO, celebrada en Yanggu, Corea del Sur, el Intendente Ishii disertó sobre la Agenda 2030, la relevancia del desarrollo sustentable y las nuevas posibilidades de reciprocidad en materia educativa, tecnológica y de desarrollo urbano sostenible.

Estos encuentros internacionales permiten intercambiar experiencias exitosas con otras ciudades del mundo y adaptar las mejores prácticas a la realidad local de José C. Paz.

El diploma otorgado expresa: “Presentado a Mario Alberto Ishii, Alcalde de José C. Paz, en reconocimiento de su excelente liderazgo y contribuciones globales”, firmado por el Dr. James Song, Presidente del Instituto de Liderazgo Global/Foro, Midwest University, Wentzville, Missouri, EE. UU., el 27 de septiembre de 2025.

En el mismo marco, se firmó un Memorándum de Entendimiento y Cooperación entre la Midwest University y el Municipio de José C. Paz. Este acuerdo contempla programas de formación universitaria, capacitaciones técnicas y proyectos educativos conjuntos que refuerzan el compromiso de la gestión municipal con el desarrollo académico local y la formación profesional de los paceños.

El Intendente Ishii destacó:

“Este reconocimiento no es solo personal, sino un reflejo del esfuerzo colectivo por convertir a José C. Paz en un polo educativo y productivo. Seguiremos trabajando junto a las universidades del mundo para ofrecer más oportunidades de aprendizaje a nuestros jóvenes.”

“Con esta distinción, José C. Paz consolida su presencia en la red internacional de Ciudades del Aprendizaje UNESCO, reafirmando su liderazgo en políticas públicas que vinculan educación, inclusión y desarrollo humano”, sostienen fuentes oficiales.