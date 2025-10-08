Octubre Rosa, una muestra que impulsa la prevención del cáncer de mama

En el marco de Octubre Rosa, quedó inaugurada la muestra temática anual que organiza el Honorable Concejo Deliberante de Vicente López, sobre concientización de la prevención del cáncer de mama. La misma estará abierta hasta el 23 de octubre.

La apertura de la muestra, contó con la presencia de integrantes de Lalcec de Vicente López, Apovilo, que estuvieron a cargo de cerrar la jornada con un show de stand up y el tradicional coro de la entidad; y la secretaria de la Fundación Richmond, Carolina Gentile. Además, hubo charlas a cargo de especialistas, como el reconocido mastólogo Luis Pepa y la cosmiatra Viviana Salesi.

Al tomar la palabra, la presidente del Concejo Deliberante, Verónica Barbieri, contó que su mamá, fue paciente y pidió: “Todos los que estamos acá, además de informarnos hoy, tenemos que salir durante todo el año y preguntarle a nuestras familiares y amigas ´¿Te hiciste el control?´, es una pavada que puede salvar muchas vidas y lo digo con conocimiento de causa, así que no paremos de concientizar al resto”.

“Octubre Rosa” está conformada por fotografías de la exposición itinerante “Momentun” de la fundación Richmond, pinturas de los Artistas Plásticos de Vicente López y esculturas de Verónica Nobile; y podrá ser visitada de lunes a viernes entre las 8 y las 15 horas, en avenida Maipú 2502, Olivos.