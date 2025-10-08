El Municipio lanza “Tigre Canta 2025 – Edición Rock”, el certamen musical que convoca a solistas y conjuntos del distrito
La inscripción se realiza hasta el 31 del mes corriente ingresando en CLICK AQUÍ. El concurso tiene como objetivo que bandas del ámbito local puedan tener un espacio de calidad para mostrar su talento.
El Municipio realizará el certamen “Tigre Canta 2025 – Edición Rock” destinado a conjuntos de música de artistas locales, con la finalidad que puedan seguir creciendo como conjunto. La inscripción se llevará adelante hasta el 31 de octubre.
El concurso tendrá lugar entre noviembre y diciembre y los resultados se darán a conocer a partir del último mes del año. Se desarrollará a través de las siguientes instancias: competitivas y eliminatorias, semifinales y final. Cada una será evaluada por un jurado, integrado por referentes del género, cantantes, músicos y/o productores, que se darán a conocer durante el período de inscripción.
Los ganadores podrán grabar hasta 3 temas en formato digital y un videoclip. Las bandas que estén interesadas en inscribirse lo podrán realizar haciendo CLICK AQUÍ. Para más información y conocer las bases y condiciones del certamen, hacer CLICK AQUÍ.
La iniciativa tiene como objetivo colaborar con la profesionalización de los vecinos y vecinas del distrito que persiguen el sueño de crear su propio grupo o carreras artísticas solistas dentro del género.