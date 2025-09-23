Vicente López fue distinguido como el primer “Distrito Google” de Argentina

El municipio de Vicente López fue reconocido como “Distrito Google”, una certificación que destaca a los gobiernos locales que adoptan tecnologías para la educación. Los docentes de las escuelas municipales se capacitaron durante dos años para que los chicos puedan aprender y estudiar con herramientas de Google.

De esta manera, el municipio se posiciona como la primera ciudad de Argentina en alcanzar esta distinción, sumándose a una red global de ciudades y distritos dedicados a mejorar la calidad de sus comunidades, fortalecer la educación y potenciar el ecosistema emprendedor local, a través de la iniciativa “Google for Education”.

En este marco, la intendenta del partido, Soledad Martínez, expresó: “Vicente López sigue siendo pionero en incorporar herramientas tecnológicas en el aprendizaje de los chicos. Nuestra ciudad es la primera de la Argentina en ser certificada como distrito Google. Eso significa que venimos pasando un proceso de varios años de formación docente en nuestras escuelas municipales. Todas nuestras primarias y la secundaria también han sido certificadas en el uso de herramientas de Google en el aprendizaje desde los más chicos hasta los más grandes. Seguimos demostrando con esto que los intendentes podemos hacernos cargo de la educación pública”.

Por su parte, Daniel Rebolledo Cormack, Google for Education Country Lead de Argentina, se refirió al trabajo conjunto que se realizó para poder llevar a cabo este programa en el municipio. “La escuela Manuel Dorrego hace unos años atrás se transformó en la primera escuela como Reference School de Google, y las demás del municipio empezaron a seguirla. Hoy en día estamos festejando que los colegios del municipio se hayan convertido en un distrito de referencia. Esto prueba que usan las tecnologías de Google, que los docentes son expertos en su utilización, no solamente desde el punto técnico sino desde el punto pedagógico, y que los estudiantes también tienen una adopción adecuada de las tecnologías”, destacó.

El trabajo conjunto con Google permitirá al municipio acceder a capacitaciones especializadas, recursos pedagógicos, asesoramiento técnico y la posibilidad de articular proyectos de impacto con otras ciudades y comunidades reconocidas por la compañía.

La distinción refuerza un camino iniciado años atrás, con hitos como la certificación de la Escuela Primaria Municipal Manuel Dorrego como la única escuela pública argentina reconocida como Google Reference School por tres años consecutivos. Ahora, el alcance se amplía con la incorporación al programa de instituciones como la Escuela Primaria Municipal Emma Pérez Ferreira, la Escuela Secundaria Paula Albarracín y el CFI Durlach, que recibirán equipamiento, capacitación docente y acceso a herramientas digitales de Google para enriquecer el aprendizaje.

Este nuevo logro se suma a la estrategia de modernización de Vicente López, que en los últimos años fue distinguida por su liderazgo en estrategias de gobierno digital, uso de datos e inteligencia artificial en la gestión pública. Con el sello de “Distrito Google”, el municipio reafirma su compromiso con una gestión marcada por la innovación, la inclusión y la preparación para desafíos del futuro.

“Siempre decimos en Vicente López que queremos ser los primeros, pero no los únicos. Y, por ahora, somos el único municipio en donde las escuelas públicas están certificadas por Google. Ojalá que esto entusiasme a otros intendentes, a otros gobernadores, porque creemos que la educación pública de la mano de herramientas como estas pueden mejorar muchísimo la educación, la calidad educativa de la que tanto se habla en Argentina. La educación pública viene de una crisis y sigue en crisis permanente. Abrir la cabeza, ser innovadores, creativos, y aportar este tipo de herramientas y soluciones de la mano de un grande como Google marca la diferencia y se nota en los resultados”, concluyó Soledad Martínez.