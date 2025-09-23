Se trabaja junto al sector privado para impulsar la movilidad sustentable y la economía local

El Municipio de San Isidro colaborará con la startup Autonomy que busca potenciar la salida laboral de vecinos que prestan servicios como conductores de aplicaciones de viajes.

Desde el Municipio se dictarán capacitaciones de seguridad vial, mientras continúa su política de simplificación de trámites para facilitar el proceso de habilitación de autos.

Cada vez son más las personas que prestan servicios como conductores a través de aplicaciones de viajes para encontrar una salida laboral inmediata o generar ingresos que les permitan mejorar la calidad de vida. En ese contexto, el Municipio de San Isidro y la empresa Autonomy, impulsan un trabajo mancomunado entre sector público y privado para impulsar nuevas oportunidades y beneficios para los vecinos que se dediquen a esta actividad.

“Todo nuestro apoyo a proyectos como éste que mueven la economía local. Estamos continuamente pensando políticas que ayuden a quienes generan puestos de empleo de la mano de la movilidad sustentable”, sostuvo el intendente Ramón Lanús, quien visitó hoy las oficinas que Autonomy tiene en Boulogne.

Entre otras acciones, desde el Municipio abordarán temas vinculados a la bolsa de trabajo como sucedió con la cadena de hamburguesas Mostaza, que recientemente abrió un local en San Isidro y contrató vecinos a través de la bolsa de empleo municipal.

“Desde Autonomy valoramos enormemente la apertura y el interés del Municipio de San Isidro en explorar proyectos conjuntos. Estamos convencidos de que la articulación público-privada es clave para generar soluciones sustentables, y queremos trabajar junto al Municipio en iniciativas que mejoren la calidad de vida de los vecinos, promuevan nuevas oportunidades de empleo y potencien el desarrollo de la movilidad eléctrica en el país“, señaló José Trusso, fundador y CEO de Autonomy.

Acompañaron al intendente, la jefa de Gabinete, Manuela López Menéndez; el secretario de Gobierno, José Sánchez Sorondo; la secretaria de Ambiente y Espacio Público, Clara Sanguinetti; y el subsecretario de movilidad, Maximiliano Parisi.