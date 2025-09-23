José C. Paz festejó la primavera y el día del estudiante 

Fue con una masiva convocatoria de vecinos

Se celebró con éxito la Fiesta de la Primavera y el Estudiante en José C. Paz, que tuvo lugar el 21 de septiembre, reuniendo a cientos de miles de vecinos en una jornada multitudinaria, segura y familiar. La celebración, destacada por su consigna 100% sin alcohol, se consolida como un pilar de la política de inclusión y sano entretenimiento para los jóvenes del municipio.

La 21ª edición de esta festividad se desarrolló en las instalaciones del Mercado Concentrador, donde la participación de artistas de primer nivel y un despliegue organizativo impecable fueron los protagonistas.

La jornada comenzó con el talento local del Ballet Folclórico y la Orquesta Municipal, para luego dar paso a una variada grilla de espectáculos con Kuarteteando, Combo Kumbiero, Mara Paganini, The Brotes y Luciano Creiner. El broche de oro de la celebración llegó con las aclamadas actuaciones de Alejandro Véliz y Ulises Bueno, quienes con su energía y carisma encendieron al público, culminando la noche con el vibrante show de Un Poco de Ruido, todo bajo la conducción del “Loco” Iván.

“El éxito de este evento es resultado directo de la gestión coordinada de múltiples secretarías municipales, incluyendo las de Gobierno, Seguridad, Tránsito, Defensa Civil, Salud, Deportes y Desarrollo Social, además del apoyo crucial de la Policía Local. Esta labor en equipo garantizó que la jornada se desarrollara con total normalidad, brindando un espacio de recreación y encuentro para todas las familias. Para el Intendente Ishii, la promoción de la cultura popular, la educación y la salud son ejes fundamentales de su administración. A través de este tipo de iniciativas, su gestión subraya la importancia de garantizar el derecho de los jóvenes a la inclusión social y a una diversión segura, fomentando así la construcción de una ciudadanía activa y comprometida”, sostienen fuentes locales.