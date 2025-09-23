Tigre celebra la primavera con la llegada de las “Noches en el MAT”

El ciclo cultural impulsado por el Municipio tendrá lugar el próximo sábado 27 y contará con interesantes propuestas como un taller de collage, jam de dibujo, show musical en vivo y recorridos por las obras más significativas del emblemático Museo de Arte Tigre. Entrada gratuita.

El próximo sábado 27 de septiembre, el Municipio de Tigre llevará adelante una nueva edición del ciclo “Noches en el MAT” edición primavera, para el disfrute de vecinos, vecinas y visitantes.

La jornada cultural incluirá actividades como visitas guiadas, taller de collage, jam de dibujo con modelo y un espectáculo musical para el cierre. La entrada será completamente gratuita.

Cronograma de actividades:

– 18:30 | Inicio del evento.

– 18:45 | El Museo, su historia y colección: visita comentada. Actividad con inscripción previa en recepción.

– 19hs | “Collage de lo invisible”, en el marco de la muestra “Figuración Mística: Yente y Del Prete”. Visita comentada + Taller de collage (en Sala Del Prete). Actividad con inscripción previa en recepción. Cupos limitados.

– 19hs | Visita por los desnudos de la donación de Jaim Etcheverry + Jam de dibujo. Actividad con inscripción previa en recepción. Llevar materiales.

– 20hs | Recorrido por el Museo. Actividad con inscripción previa en recepción. Cupos limitados.

– 21:30hs | Cierre con música en vivo. Pamela Sleimann y Leandro Díaz Keller.

El Museo de Arte Tigre se encuentra ubicado en Paseo Victorica 972, Tigre centro. Más información en las cuentas oficiales del Museo de Arte Tigre en Facebook e Instagram.