Entrevista a Mónica Beatriz Freixa: Pintora y Poeta

Por: Raúl Ezequiel Poletti

– ¿Cómo fueron tus inicios?

– Terminé la secundaria, hice un año en el profesorado de lengua y literatura. Un curso de narradora social, de locución y teatro. Además, trabajé en una guardería Centro Asistencial de Familia, allí trabajé en la cocina de ayudante y en una dulcería.

– ¿Cómo empezaste a pintar?

– Fue a los cinco años con el lápiz labial de mamá en una antigua mesa de luz. Aún se conserva esa pintura rosada.

Después en la escuela dibujaba en vez de prestar atención a los maestros. Me gusta dibujar rostros y paisajes. He pintado también sobre tela y murales.

– ¿Y tus comienzos en radio?

– Fue en Radio Impacto de Joni Gallardo con mí programa: Una voz en tus oídos. Música romántica y poesía. Me apodaron desde entonces como Moni la poeta…

Hice un curso de radio comunitaria en Cultura de la Municipalidad, dónde también trabajé por contrato.

Y en la radio Comunitaria Mapuche Petu Mogheleiñ estoy desde el 2021

– Por lo visto, te gusta la comunicación

– Sí. En temas como la espiritualidad, temáticas profundas. En la música y las letras busco el mensaje positivo y constructivo porque debemos cuidar lo que consumimos, ya sea alimentos o lo que escuchamos y decimos.