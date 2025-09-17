El Municipio de Tigre y Nordelta realizarán una obra clave para el tránsito

Construirán un puente sobre el Camino Bancalari con el objetivo de evitar las colas para salir de la ciudad. También se mejorarán los accesos a los barrios Talar del Lago, Barrancas de Santa María y de San José.

En el último trimestre del año comenzará una obra clave para el tránsito de Nordelta que beneficiará a miles de personas. Se trata de la construcción de un puente elevado que eliminará el embotellamiento en la rotonda de acceso del Camino Bancalari. Es producto de un acuerdo entre la Municipalidad de Tigre y Nordelta SA.

Este puente, que partirá a la altura del edificio Officia y cruzará sobre la rotonda del Camino Bancalari, permitirá que el tráfico que sale de Nordelta hacia Panamericana circule sin interrupciones, evitando el intercambio en la rotonda con los vehículos que circulan hacia Benavídez. Esto elimina un punto crítico que causa largas colas en horas pico, y dará mayor fluidez al tránsito.

Además, los autos que provienen del Camino Barbarita tendrán su propio carril de retorno para acceder a este nuevo puente, evitando también cruces y demoras. Otra obra importante.

El mismo proyecto contempla la ampliación a dos carriles por mano del Corredor Bancalari entre la rotonda de acceso a Nordelta y la ruta V50, que es el ingreso a los barrios Talar del Lago 1 y 2, así como a Barrancas de San José y Barrancas de Santa María.

En el cruce del Corredor Bancalari y la ruta V50 se construirá ahí un distribuidor de forma alargada, que permita el giro más sencillo y fluido. La duración estimada de todas las obras es de un año.