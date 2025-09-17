El Municipio invita a la comunidad a participar de la 7º edición del Tigre Photo Fest 2025

El festival se realizará del 18 al 21 de septiembre y contemplará muestras, recorridas por distintos puntos emblemáticos de la ciudad y una charla con el reconocido fotógrafo argentino Marcos Zimmermann. Los interesados podrán inscribirse para participar de todas las actividades de forma gratuita en CLICK AQUÍ.

En el marco del Día del Fotógrafo, el Municipio invita a participar del Tigre Photo Fest 2025, iniciativa que se lleva adelante desde 2017. Del 18 al 21 de septiembre, la propuesta ofrecerá diferentes actividades como muestras, charlas con referentes del área, debates, exposiciones y caminatas en distintas sedes emblemáticas de la ciudad.

El cronograma de los encuentros será el siguiente:

Jueves 18

17:30 a 20:30 h. Honorable Concejo Deliberante (Av. Paseo Victorica 902, Tigre)

-Acto de apertura y presentación de actividades

-ONG “Yo También”, Escuela audiovisual para personas con discapacidad

-Proyecciones de obras en primera persona: @juliancabral_, @leomarino76 y @andreswertheim

-Conversatorio con Maxi Vernazza @maxivernazza

Viernes 19

17:30 a 20:30 h. Museo de Arte de Tigre (Av. Paseo Victorica 972, Tigre)

-Presentación del Concurso Sony World Photography Awards 2025 por Mariano Ferrari

-Fotografía estenopeica con Gustavo Ciancio. Una charla sobre los orígenes, principios de esta disciplina y un recorrido por la obra del autor.

-Charla de Marcos Zimmermann, uno de los fotógrafos más influyentes de Argentina.

Sábado 20

7:30 a 13:00 h. Salida al Delta: navegación y caminata (Inscripción previa y cupos limitados). —-Los detalles para participar se envían por mail a los inscriptos.

15 h. Museo de Arte de Tigre (Av. Paseo Victorica 972, Tigre)

-Mesa de Fotolibros “Rodante” de Latinoamericanos. Muestra, exposición y venta.

-La Licenciatura en Fotografía de la Universidad Nacional de San Martín presenta una muestra de producciones realizadas por sus estudiantes.

17:00 h. Presentación del libro “Archipiélago” de Javier Goded editado por LP Editores.

18:30 h. Fotografía del Atardecer desde las pasarelas del MAT.

19:00 h. Foto grupal.

Domingo 216 a 8 h. -Monumento al Remero (Lavalle y Paseo Victorica, Tigre). Fotografía del Amanecer desde la costa del Río Luján.

9:30 a 11:30 h. -Caminata fotográfica en los sitios más emblemáticos del casco histórico de la ciudad (el punto de encuentro será comunicado a los inscriptos).

12 h. -Visita guiada al Museo de la Reconquista (Av. Liniers 818, Tigre).

13 h. -Pic-nic “Día del Fotógrafo” en los jardines de la Plaza Daniel Cazón (frente al museo).

14 h. -Muestra fotográfica colectiva “Enfoque colectivo”.

15 h. -“Proyecto Calle – Emociones Olvidadas” y “Donde alguien sólo ve oscuridad, otra mirada se ciega con un detalle luminoso. Tal vez sea esa, sólo esa, la intención de encerrar y detener en una cámara un pedacito de lugar y una centésima de segundo: desatar alguna emoción olvidada”. Eduardo Longoni

18:30 h. -Cierre del evento y sorteos.

El festival cuenta con el apoyo del Municipio de Tigre y el patrocinio de la Cámara de Comercio de Tigre Cacit. También de las empresas Sony Argentina, Digital Zoom y Isla El Descanso. La inscripción es libre y gratuita a través del CLICK AQUÍ.