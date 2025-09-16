El Municipio acompañó el 43° aniversario del grupo scout San Maximiliano Maria Kolbe

El intendente de Tigre, Julio Zamora, fue invitado a participar de la celebración que se realizó en General Pacheco. Allí, dialogó con la comunidad y compartió la actividad que contó con shows de música en vivo, números de danza y un tradicional fogón.

En General Pacheco, el intendente Julio Zamora acompañó el 43° aniversario del grupo scout San Maximiliano María Kolbe junto a la comunidad que lleva adelante diferentes iniciativas en el Municipio de Tigre.

“En los niños se observa la energía de esta organización que realiza importantes tareas solidarias y tiene como finalidad generar buenos ciudadanos inculcando valores para el desarrollo. Nuclea personas de 5 años hasta adultos, sin importar su edad. Los scouts son un buen ejemplo”, indicó el jefe comunal.

El encuentro se llevó adelante en horas de la noche, donde Zamora dialogó con los presentes y se interiorizó en las actividades que llevan adelante en el territorio. Además, durante el encuentro, los integrantes del grupo realizaron un fogón y un desfile ambientado en el mundo pirata.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla, expresó: “Trabajamos mucho con este tipo de instituciones. Vimos a cientos de familias y jóvenes, a quienes les inculcan valores. El Municipio de Tigre, mediante la gestión de Julio Zamora, se caracteriza por estar cerca de la comunidad”.

San Maximiliano Maria Kolbe es una institución fundada en 1982 que nuclea a cientos de personas. Tiene como objetivo inculcar y transmitir valores y hábitos para la vida cotidiana mediante diferentes actividades solidarias y de concientización ambiental.

Finalizado el evento, el representante del grupo, Fernando Menzel, indicó: “Hace más de 10 años que realizamos trabajos de manera articulada con el Municipio de Tigre, eso es muy importante para el desarrollo. Contamos con más de 200 personas, divididas en cinco secciones, que forman parte de nuestras iniciativas que llevamos adelante con diferentes entidades de General Pacheco”.