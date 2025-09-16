Este jueves se inaugura el 30° Salón Primavera de San Fernando

El Paseo Cultural Otamendi (Sarmiento 1477) presentará el jueves 18/9 a las 20h al gran salón anual de dibujo, pintura, grabado y fotografía, el más importante de la región, que exhibirá más de 80 obras premiadas y seleccionadas, acompañadas de música en vivo, un mapping e intervenciones artísticas.

La Secretaría de Cultura y Turismo de San Fernando invita a una de las noches más importantes para el arte con la muestra anual más importante de dibujo, pintura, grabado y fotografía, con la 30° edición del “Salón Primavera”. El jueves 18 de septiembre a las 20h abrirá este fantástico evento que se realizará en el Paseo Cultural Otamendi (la suma del nuevo Teatro Otamendi con el histórico Palacio Belgrano), ubicado en Sarmiento 1477, con entrada libre y gratuita.

Se exhibirán más de 80 obras de distintas categorías, seleccionadas y premiadas entre más de 300 participantes. Además, se presentará música en vivo, un mapping e intervenciones artísticas como animación.

PINTURA

Premio único al artista de San Fernando: Gabriela Podesta Sin título

1er Premio: Lucas Rocino Hay equipo ´´Misiones´´

2do Premio: Iriarte Veronica Lo que ven sus ojos

Menciones:

Alicia Ceballos Postales de un pueblo

Lugrin Francisco El viejito de Epecuén

Marcela Motta Otra trama

Seleccionados:

Marzon Luis Heroes de papel

Freixas Francisco Desde Terragona

Pellegrini Veronica Quimera

Fernandez Juan Umbral de silencio

Ures Patricia Contrapunto

Guadalupe Barreiro Estampita I

Hector Raul Romero Volviendo de la abstracción

Diaz Graciela La ventana

Sanguinetti Maria Lucia Volver a empezar

Luque Jazmin Una Tradición Significativa

Lewkowicz Gabriela Veinte trajes de Erik Satie

Hurtado Federico La última cena de los lanzadores de cohetes

Riviere Juan Lio lunatico

Dameri Graciela Belleza que se oculta

Revigliono Paula Siempre junto a mi

Santos Alejandro Lo soñado

Kury, Sandra Nosotros

Roberto Marcet Infancias invisibles

Giuffrida Mónica Territorios vividos

Corzo Rolando Testigo N5

Flavio Della Savia Encanto entre las cosas

Zelaschi Marina Labial rojo

DIBUJO

1er Premio: Benavidez Guillermo La niña santa

2do Premio: Balan Claudia Edades otoñales

Mención: Gosetti Gladys Reunion Vecinal

Seleccionados:

Garcia Martina Lo esencial

Cordero Paula Noche en las yungas

Becerra Lorena XIV De la serie náufragos

Rocino Lucas Agalopar

Frojan Marcela Despierta soledad

Giacomini Marcelo Sin titulo

Veiga Julian Representación de la ansiedad

Lentino Claudia Benditas ánimas familiares

Bursuck Alejandra Escalera al cielo

Goldrajch Valentina Sin titulo

Dommarco Elsa El mecer de la memoria 2

Ljosaa Margit El tunel

Coelho Walter Una posibilidad

GRABADO

1er Premio: Dommarco Elsa Serie cartoneros

2do Premio: Cassano Gabriela Palimpsesto

Menciones:

Benitez Betina Capitulo uno

Herrero Amelia El paso del tiempo, el eco, tu voz.

Seleccionados

Mroue Julio Demoledor

Dawidson Alicia Sol de nuestro norte Jujeño

Carpi Abril Paisaje de río

Aguero Gabriela Reconstruccion II

Shampalanne Eugenia Especimen I

Coirini Alejandra Eclosion de crisalida

Watson Michael Lagarto Obero

Pego Margarita Fragmentos de loto

Chahdi Monica Muchas vidas, muchos maestros

Paredes Ana El jardin de Muriel

Amenedo Gustavo A rey muerto, rey puesto

Sarmiento Laura Por las grietas también entra luz

Llarin Marcela Cometa memoria

Alfonsina Bascourleguy La espera

Floki Gauvry Ábrete y brilla

Garcia Cristina Serie Raices

Garcia Ruben Tulio No quemen los bosques

Alicia Seoane Paisaje con ombú

Meygide Vanisa Renacer

Redruello Stella Naturaleza te observo

Pascucci Adriana Selladas

FOTOGRAFIA

1er Premio: Labonia Adriana El velo de Themis

2do Premio: Mosqueira Marta Adriana Entre la calma y la tormenta

Seleccionados:

Vazquez Paz Oscar Lisandro en su taller

Majdalani Joaquín Horas de lectura

Guedella Andrea Coral

Raggio Martin Mujer con sachet de leche

Niki Sicilliano El estigma

Hernández Sandra Mateando