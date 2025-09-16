Este jueves se inaugura el 30° Salón Primavera de San Fernando
El Paseo Cultural Otamendi (Sarmiento 1477) presentará el jueves 18/9 a las 20h al gran salón anual de dibujo, pintura, grabado y fotografía, el más importante de la región, que exhibirá más de 80 obras premiadas y seleccionadas, acompañadas de música en vivo, un mapping e intervenciones artísticas.
La Secretaría de Cultura y Turismo de San Fernando invita a una de las noches más importantes para el arte con la muestra anual más importante de dibujo, pintura, grabado y fotografía, con la 30° edición del “Salón Primavera”. El jueves 18 de septiembre a las 20h abrirá este fantástico evento que se realizará en el Paseo Cultural Otamendi (la suma del nuevo Teatro Otamendi con el histórico Palacio Belgrano), ubicado en Sarmiento 1477, con entrada libre y gratuita.
Se exhibirán más de 80 obras de distintas categorías, seleccionadas y premiadas entre más de 300 participantes. Además, se presentará música en vivo, un mapping e intervenciones artísticas como animación.
PINTURA
Premio único al artista de San Fernando: Gabriela Podesta Sin título
1er Premio: Lucas Rocino Hay equipo ´´Misiones´´
2do Premio: Iriarte Veronica Lo que ven sus ojos
Menciones:
Alicia Ceballos Postales de un pueblo
Lugrin Francisco El viejito de Epecuén
Marcela Motta Otra trama
Seleccionados:
Marzon Luis Heroes de papel
Freixas Francisco Desde Terragona
Pellegrini Veronica Quimera
Fernandez Juan Umbral de silencio
Ures Patricia Contrapunto
Guadalupe Barreiro Estampita I
Hector Raul Romero Volviendo de la abstracción
Diaz Graciela La ventana
Sanguinetti Maria Lucia Volver a empezar
Luque Jazmin Una Tradición Significativa
Lewkowicz Gabriela Veinte trajes de Erik Satie
Hurtado Federico La última cena de los lanzadores de cohetes
Riviere Juan Lio lunatico
Dameri Graciela Belleza que se oculta
Revigliono Paula Siempre junto a mi
Santos Alejandro Lo soñado
Kury, Sandra Nosotros
Roberto Marcet Infancias invisibles
Giuffrida Mónica Territorios vividos
Corzo Rolando Testigo N5
Flavio Della Savia Encanto entre las cosas
Zelaschi Marina Labial rojo
DIBUJO
1er Premio: Benavidez Guillermo La niña santa
2do Premio: Balan Claudia Edades otoñales
Mención: Gosetti Gladys Reunion Vecinal
Seleccionados:
Garcia Martina Lo esencial
Cordero Paula Noche en las yungas
Becerra Lorena XIV De la serie náufragos
Rocino Lucas Agalopar
Frojan Marcela Despierta soledad
Giacomini Marcelo Sin titulo
Veiga Julian Representación de la ansiedad
Lentino Claudia Benditas ánimas familiares
Bursuck Alejandra Escalera al cielo
Goldrajch Valentina Sin titulo
Dommarco Elsa El mecer de la memoria 2
Ljosaa Margit El tunel
Coelho Walter Una posibilidad
GRABADO
1er Premio: Dommarco Elsa Serie cartoneros
2do Premio: Cassano Gabriela Palimpsesto
Menciones:
Benitez Betina Capitulo uno
Herrero Amelia El paso del tiempo, el eco, tu voz.
Seleccionados
Mroue Julio Demoledor
Dawidson Alicia Sol de nuestro norte Jujeño
Carpi Abril Paisaje de río
Aguero Gabriela Reconstruccion II
Shampalanne Eugenia Especimen I
Coirini Alejandra Eclosion de crisalida
Watson Michael Lagarto Obero
Pego Margarita Fragmentos de loto
Chahdi Monica Muchas vidas, muchos maestros
Paredes Ana El jardin de Muriel
Amenedo Gustavo A rey muerto, rey puesto
Sarmiento Laura Por las grietas también entra luz
Llarin Marcela Cometa memoria
Alfonsina Bascourleguy La espera
Floki Gauvry Ábrete y brilla
Garcia Cristina Serie Raices
Garcia Ruben Tulio No quemen los bosques
Alicia Seoane Paisaje con ombú
Meygide Vanisa Renacer
Redruello Stella Naturaleza te observo
Pascucci Adriana Selladas
FOTOGRAFIA
1er Premio: Labonia Adriana El velo de Themis
2do Premio: Mosqueira Marta Adriana Entre la calma y la tormenta
Seleccionados:
Vazquez Paz Oscar Lisandro en su taller
Majdalani Joaquín Horas de lectura
Guedella Andrea Coral
Raggio Martin Mujer con sachet de leche
Niki Sicilliano El estigma
Hernández Sandra Mateando