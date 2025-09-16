San Fernando se prepara para una nueva Bicicleteada Familiar

El Municipio invita a sumarse a un evento clásico para promover el deporte, el próximo domingo 21 de septiembre con distintos puntos de encuentro a las 9.30h. La llegada será en el Parque Náutico donde habrá sorteos y diversas actividades. La participación es libre y gratuita.

La Secretaría de Deporte de San Fernando tendrá el domingo 21 de septiembre una nueva edición de la Bicicleteada Familiar, desde las 9.30h con distintos puntos de encuentro y salida para finalizar el recorrido en el Parque Náutico, ubicado en Almirante Martín y Escalada.

Los puntos de encuentro, inscripción y partida serán los siguientes:

– Polideportivo N°1 (Arnoldi y Pasteur)

– Polideportivo N°2 (Ruta 202 y Pueyrredón)

– Polideportivo N°5 (Guatemala 3053)

– Polideportivo N°6 (Av. Avellaneda y Francia)

– Polideportivo Nº7 (Arnoldi y Alvear).

– Polideportivo Nº8 (French y Chacabuco).

– Polideportivo N°9 (Ruta 202 y Serrano).

– Polideportivo N°11 (Pellegrini entre Av. Avellaneda y Quintana).

– Plaza Mitre (Madero y Constitución)

– Plaza Dorrego (Constitución y Ambrosoni).

Los distintos grupos serán escoltados por personal de la Secretaría de Deportes para, en el último trayecto de la Bicicleteada, llegar todos juntos al Parque Náutico, donde habrá clases deportivas, sorteos y sorpresas.

La participación es libre y gratuita, y en caso de lluvia, el evento podría ser reprogramado.