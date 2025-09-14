El intendente distinguió a más de 30 profesionales que culminaron su formación en el Hospital Municipal Materno Infantil “Dr. Florencio Escardó”, el Hospital Oftalmológico “Dr. Ramón Carrillo” y el Centro de Atención Familiar y de Salud de Troncos del Talar. Se especializaron en áreas como Pediatría, Neonatología, Terapia Intensiva Pediátrica, Oftalmología, entre otros.

Acompañando la formación de nuevos profesionales para la comunidad, el intendente de Tigre, Julio Zamora, entregó diplomas a residentes, jefes de residentes, y coordinadores docentes egresados del sistema de salud del Municipio de Tigre. La actividad se llevó adelante en el auditorio del Museo de la Reconquista.

“Es un gran orgullo para nosotros poder mantener convenios con universidades de primer nivel como la UBA y otras de la Provincia para la formación de residencia médicas. Muchos de ellos van a seguir trabajando en Tigre y esa es nuestra gran apuesta: formar recursos humanos para que puedan colaborar y participar del proceso tan revolucionario en materia de salud que estamos desarrollando con un nuevo hospital cardiológico, que ya salvó muchas vidas. Tenemos un horizonte más amplio y más ambicioso, que es la terminación del Hospital Municipal de Alta Complejidad, que le va a dar el cierre al sistema sanitario para que todos los vecinos tengan el servicio que merecen”, afirmó el jefe comunal.

Y agregó: “El tema de la aparatología de imágenes es muy importante hoy en materia de salud y obviamente que tanto nuestro centro de imágenes en el HDI de Don Torcuato, o los aparatos que tenemos en la maternidad y en otros establecimientos, nos permiten estar a la delantera en materia de tecnología innovadora.

Los profesionales culminaron su formación en el Hospital Municipal Materno Infantil “Dr. Florencio Escardó”, el Hospital Oftalmológico “Dr. Ramón Carrillo” y el Centro de Atención Familiar y de Salud de Troncos del Talar. Realizaron las especializaciones en Pediatría, Neonatología, Terapia Intensiva Pediátrica, Diagnóstico por Imágenes, Tocoginecología, Obstetricia, Medicina General, Oftalmología, Trabajo Social y Enfermería Comunitaria.

Al inicio del acto, el secretario de Salud, Fernando Abramzon, brindó unas palabras donde agradeció el compromiso de los profesionales. Luego funcionarios del Gobierno local hicieron entrega de los diplomas a los egresados y egresadas. Para culminar, el intendente destacó el orgullo de contar con recurso humano que realiza su especialización en el distrito.

Por su parte, Lizbeth Pozo Morales, egresada especialista en Diagnóstico por Imágenes, señaló: “Fue una experiencia gratificante porque poder ayudar a otras personas ya de por sí genera mucha satisfacción. En el Hospital Materno Infantil, donde hice la mayor parte de la residencia, la atención es oportuna y eso me pone muy feliz, porque vemos el crecimiento de la profesión acá. En cuanto al sistema de salud de Tigre, me parece avanzado. La aparatología con la que se trabaja es muy buena, y además es excelente que no solo atiende casos materno-infantiles, sino también patologías de adultos y de municipios vecinos”.