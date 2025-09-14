En José C. Paz llega la capacitación en Adolescencia y Familia, algunos de los temas que se tratan son: Noviazgos violentos, Bullying, Grooming, Vínculos virtuales y filiación.

Esta formación, totalmente gratuita, brindará herramientas fundamentales para acompañar las diferentes realidades sociales para fortalecer las capacidades de vecinos y profesionales que trabajan con la comunidad.

Datos importantes:

. Modalidad: Presencial (Alem 4593 – CEM UNPAZ)

. Horario: Sábados de 14.30 a 17 hs.

. Costo: Actividad GRATUITA

. Organizan: Secretaría de Gobierno Municipal (Centro de Emergentes Sociales C.E.S.)

¿Te interesa participar?

. Inscripción y más información: @ces.josecpaz

. Consultas: [email protected]

El sábado 13 de septiembre, tuvo lugar uno de los talleres con una convocatoria que superó las expectativas, el Municipio realizó el 2° encuentro del año con un Taller de Adolescencia y Familia, una iniciativa gratuita que forma parte de las políticas públicas educativas impulsadas por el Centro de Emergentes Sociales de la Secretaría de Gobierno.

Cientos de personas colmaron el hall central del Centro Municipal (CEM UNPAZ), de Alem 4593, para participar de esta capacitación integral que abordó temáticas cruciales para el fortalecimiento del tejido social. Los participantes recibieron diplomas de certificación oficial al finalizar la jornada.

La actividad estuvo dirigida al público en general, incluyendo profesionales, familias y vecinos interesados en herramientas para el acompañamiento de adolescentes en situaciones complejas.

El taller desarrolló contenidos especializados en:

-Prevención de noviazgos violentos

– Estrategias contra el bullying

– Protección ante el grooming

– Vínculos virtuales y familiares.

La directora del Centro de Emergentes Sociales (C.E.S.), instructora Claudia Josefina De Maria, junto a los profesionales Lic. Vanesa Oliveto, Lic. Alejandro Pascolini, Lic. Micaela Ferreira, PS Social Belén Gandini del equipo CES de la Secretaria de Gobierno encabezaron esta jornada formativa que se desarrolló de 14.30 a 17 horas.