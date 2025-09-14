Juan Andreotti recorrió el Encuentro Nacional de Artesanos en San Fernando

El Intendente visitó la feria en la Plaza Mitre (Madero y Constitución) que contó con más de 250 artesanos de todo el país. Hoy, domingo, tuvo su espectáculo principal con la artista revelación del folklore Maggie Cullen.

Uno de los eventos más esperados cada año, que reúne a miles de familias en San Fernando, es la llegada del Encuentro Nacional de Artesanos, organizado en conjunto por la Secretaría de Cultura y Turismo del Municipio y la feria de artesanos locales. El jueves inició su 28° edición con la visita de más de 250 emprendedores de artesanías de distintas regiones del país, los Talleres Culturales municipales y numerosos espectáculos.

El Intendente Juan Andreotti recorrió los stands en la Plaza Mitre, donde permanecerán hasta el lunes 15 de septiembre de 10 a 21h, con entrada libre y gratuita. Las familias podrán disfrutar y comprar trabajos de alfarería, joyería, carpintería, herrería, cestería, muñequería, tejidos, pinturas, cerámicas, resinas, indumentaria, juguetes, cueros, instrumentos musicales y muchas otras temáticas.

El Presidente del Honorable Concejo Deliberante de San Fernando, Santiago Ríos, acompañó a Andreotti en la recorrida. Allí comentó: “Es una feria muy importante y esperada por todos, con 250 artesanos y muchos shows. Invitamos a todos, también a disfrutar el cierre de Maggie Cullen este domingo”.

La joven artista folklórica, una revelación del género que ya visitó los principales escenarios del país, regresa a San Fernando con un show especial para coronar el Encuentro Nacional de Artesanos. El domingo a las 18h cerrará una peña folklórica en Madero y Constitución.

El Director Gral. de Cultura y Turismo, Rodney Rodríguez Núñez, también detalló la programación: “El jueves tuvimos rock, la noche del viernes nos invitó a bailar salsa y bachata; este sábado tendremos shows variados para toda la familia y el domingo la peña folklórica para terminar con Maggie Cullen”.