Con la colaboración del Municipio, 40 jóvenes consiguieron empleo en el nuevo local de Mostaza

Los empleados fueron recomendados por la Oficina de Empleo del Municipio, colaborando de esta manera en la intermediación laboral con la conocida cadena de hamburguesas.

La semana pasada se inauguró la cuarta sucursal de la cadena de hamburguesas “Mostaza” en San Isidro. En este local, ubicado en la esquina de Avenida Centenario y Alsina, pleno centro comercial, comenzaron a trabajar 40 jóvenes sanisidrenses que accedieron al trabajo a través de la Oficina de Empleo del municipio.

“Sabemos de la importancia de la sinergia que debe existir entre el sector público y privado, y el caso de Mostaza, marca argentina que está a la altura de sus competidoras internacionales, es ejemplificador. Una tarea conjunta que le permitió a muchos jóvenes de San Isidro acceder a un trabajo concreto”, expresó Javier Jaureguiberry, subsecretario de Trabajo y Producción de San Isidro.

La Oficina de Empleo se encargó de compartir y difundir en el Portal de Empleo del municipio y en redes sociales la búsqueda laboral de Mostaza dirigida a jóvenes vecinos de entre 16 y 22 años que están estudiando, recepcionar las postulaciones y compartir luego con la cadena gastronómica una serie de perfiles acordes con la búsqueda.

Por último, Mostaza llevó adelante tres ciclos de entrevistas con los jóvenes preseleccionados que se realizaron en la propia Oficina de Empleo municipal y también, en algunos casos, en la Casa de la Cultura de Beccar.