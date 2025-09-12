El Municipio de Tigre llevará adelante una jornada por el Día de la Adopción

El encuentro “Reflexiones sobre el acompañamiento y los abordajes en los procesos adoptivos” se realizará el lunes 15 de septiembre en el Honorable Concejo Deliberante. Se desarrollarán distintas mesas de trabajo, en las que se abordará la temática desde diversas áreas.

En conmemoración a la sanción de la primera Ley de Adopción en Argentina en 1948, el Municipio de Tigre llevará adelante una jornada de sensibilización sobre el abordaje y el acompañamiento de los procesos adoptivos. El encuentro tendrá lugar el lunes 15 de septiembre de 14 a 17 hs, en el HCD.

La jornada comenzará con una mesa de expositores que abordará el acompañamiento brindado desde la casa de abrigo municipal. A continuación, el equipo del Programa Afianzando Lazos compartirá su experiencia en los procesos adoptivos, reflexionando sobre las necesidades de niños, niñas y adolescentes.

Además, se mostrará el proyecto conjunto con el Museo de Arte de Tigre, “Arte y Adopción”, que acompaña a las familias adoptivas en el fortalecimiento de los lazos familiares a través del arte.

Por último, se presentará el testimonio en primera persona de una familia adoptiva y, como cierre, la Lic. Florencia Guillem -especialista en la temática- presentará su libro “A mi familia la conocí viajando”.

La actividad es gratuita y abierta a la comunidad. Si tenés alguna consulta sobre la temática escribimos a [email protected] o al 1121838947.