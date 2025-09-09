Varios temas inherentes a la Ciudad del Aprendizaje (UNESCO)

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

El 8 de septiembre, en el Día de la Alfabetización y habiendo tenido un fructífero diálogo temprano con el senador provincial electo, intendente municipal por sexta vez y Secretario Ejecutivo UNESCO Mario Alberto Ishii, tuve un desayuno de amistad y educación con el director jubilado y ex candidato Hugo Pacheco.

Varios tópicos que son propios de quienes hemos transitado diversos niveles de educación a lo largo de tantísimos años. Quienes no hemos sido obsecuentes ni genuflexos con un sistema en terapia.

OTROS TEMAS

(*) También el 8 de septiembre temprano visité en la EP 25 “José Altube” del barrio El Ombú, la futura aula tecnológica, aprovechando además para recorrer las instalaciones de tan estupendo edificio.

Estuve acompañado por el director Diego Obredor quien comentó con gran alegría y ánimo las características de dicha aula que será de gran beneficio para todos los estudiantes.

Así mismo también comentó los futuros proyectos que tienen en mente como el patio de lectura y otras mejoras. Un gran equipo de trabajo y acción.

Dejó saludos y felicitaciones al intendente municipal, senador electo y Secretario Ejecutivo UNESCO Mario Alberto Ishii en nombre de toda la comunidad.

(*) Club de Ciencias Albert Einstein: Proyecto SAES: “SCOOTER autorecargable eléctrico solar”. Habiendo ganado el 3º puesto en Ingeniería y tecnología en el Foro Internacional de Ciencia y Tecnología Cerrito, Entre Ríos.

Agradecen al intendente y senador Mario Alberto Ishii porque en mayo pasaron por la Facultad más grande y moderna para filmar un vídeo que presentaron en ese certamen nacional.

Felicidades y felicitaciones a todos por el empeño y gran trabajo.

(*) El 8 de septiembre, Dirección de Electromecánica trabajo en conjunto con Mantenimiento de Salud y hospital Caporaletti.

¡Maravilloso! Mucha gente zonal va a salir muy beneficiada.