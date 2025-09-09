martes, septiembre 9, 2025
Latest:

Periódico Para Todos

Noticas de Vicente López – San Isidro – San Fernando – Tigre – Malvinas Argentinas – José C. Paz – Provincia Bs. As.

Noticias Tigre 

Se realizó una nueva edición del programa “Encuentro de yoga”

Redacción Periódico Para Todos

El Gobierno local llevó adelante una nueva jornada en los polideportivos Mariano Moreno y N Martín Miguel de Güemes. El objetivo de la actividad es promover la vida saludable dentro de la comunidad.

El Municipio de Tigre llevó a cabo la iniciativa denominada “Encuentro de Yoga” simultáneamente en las localidades de Benavidez y Troncos del Talar. La iniciativa es abierta a toda la comunidad y totalmente gratuita.

Las clases estuvieron a cargo de profesores, quienes guiaron diferentes ejercicios de yoga. Esta disciplina brinda beneficios como la reducción de la presión arterial, ayuda a relajar el cuerpo, dormir mejor y mejora la digestión. Además, afianza la confianza y coordinación corporal.

Para más información, contactar al área de Deportes Tigre a través de sus redes sociales, Facebook: DeportesTigre, Instagram: @deporte.tigre y Twitter: DeportesTigre.