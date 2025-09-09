Se realizó una nueva edición del programa “Encuentro de yoga”

El Gobierno local llevó adelante una nueva jornada en los polideportivos Mariano Moreno y N Martín Miguel de Güemes. El objetivo de la actividad es promover la vida saludable dentro de la comunidad.

El Municipio de Tigre llevó a cabo la iniciativa denominada “Encuentro de Yoga” simultáneamente en las localidades de Benavidez y Troncos del Talar. La iniciativa es abierta a toda la comunidad y totalmente gratuita.

Las clases estuvieron a cargo de profesores, quienes guiaron diferentes ejercicios de yoga. Esta disciplina brinda beneficios como la reducción de la presión arterial, ayuda a relajar el cuerpo, dormir mejor y mejora la digestión. Además, afianza la confianza y coordinación corporal.

Para más información, contactar al área de Deportes Tigre a través de sus redes sociales, Facebook: DeportesTigre, Instagram: @deporte.tigre y Twitter: DeportesTigre.