En el marco 240° aniversario de la EP N° 2, Zamora ratificó el compromiso con la educación pública

El intendente de Tigre resaltó la fuerte inversión en infraestructura escolar que realiza el Municipio, a fin de que la comunidad educativa transite el ciclo lectivo en establecimientos de calidad. El evento de la escuela primaria contó con la presencia de personalidades destacadas del espacio y muestras fotográficas que reflejaron la historia transitada.

En Tigre centro, el intendente Julio Zamora y la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, participaron del 240° aniversario de la Escuela Primaria N° 2. El evento, acompañado por el Municipio, se desarrolló en un marco de alegría junto a la comunidad educativa.

“Este es el lugar donde nació la educación en Tigre. Se trata de la primera escuela del distrito que cuenta con una comunidad pujante. Es importante saber que estos espacios son de realización personal, el estudio es la herramienta para lograr el progreso comunitario”, destacó el jefe distrital.

El encuentro se llevó adelante en horas de la mañana y comenzó con el descubrimiento de una placa conmemorativa por el aniversario del establecimiento. Seguido, se dio el ingreso de las banderas nacional y provincial, portadas y escoltadas por alumnos del establecimiento y la interpretación del Himno Argentino por parte de la Orquesta de Rincón de Milberg.

“Somos una comunidad que valora la educación, el respeto y la inclusión. Ratificamos nuestro compromiso con el área y continuaremos trabajando con todo el equipo de Julio Zamora para fortalecer a las escuelas y que los jóvenes puedan estudiar en las mejores condiciones”, señaló Gisela Zamora.

Posteriormente, directivos y exdirectivos del espacio brindaron discursos donde recordaron parte de la historia de la escuela. Por su parte, Julio Zamora dedicó unas palabras y resaltó la importancia del estudio para el desarrollo de la comunidad.

Por su parte, la directora Monica Tavernese, indicó: “Con el Municipio trabajamos arduamente. Están muy atentos a nuestras necesidades, tenemos muchos talleres de los cuales participan alumnos y familiares. Hay urgencias por parte de los docentes que son atendidas por la institución y también por el Municipio de Tigre”.

El evento continuó con el tradicional canto de feliz cumpleaños interpretado por la orquesta local. Para finalizar, el intendente, su equipo de trabajo y miembros de la comunidad educativa realizaron el corte de torta por el 240° aniversario.