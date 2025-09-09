Periodistas, autopistas e instituciones, unidos por la seguridad vial

En Argentina, casi la mitad de las víctimas fatales de tránsito son motociclistas. En las regiones del NEA y NOA, esa cifra asciende a un alarmante 61%.

Frente a esta realidad, la prevención no puede ser responsabilidad exclusiva de un solo actor: requiere la articulación activa entre organismos públicos, empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil.

Bajo esa premisa, el próximo sábado 13 de septiembre el Autódromo de Buenos Aires será escenario de una iniciativa inédita que reúne a periodistas especializados, autopistas y diversas instituciones para capacitar a motociclistas en prácticas seguras de conducción y prevención de incidentes viales. No se trata solo de una actividad formativa: es la demostración concreta de que, cuando cada actor aporta su experiencia y recursos, se puede generar un impacto directo en la reducción de la siniestralidad. Durante la jornada, los participantes podrán acceder a información clave sobre siniestralidad vial, programas de prevención específicos para motociclistas y técnicas de conducción más seguras. También se abordarán aspectos fundamentales como la atención médica y la rehabilitación después de un siniestro, las implicancias administrativas y judiciales de un incidente y la biomecánica aplicada a la conducción.

La experiencia se completará con prácticas en pista junto a instructores especializados y una estación de RCP virtual con tecnología de realidad aumentada, para que cada motociclista pueda entrenar tanto su destreza al manejar como su capacidad de respuesta ante emergencias. El objetivo es claro: que cada motociclista que participe salga mejor preparado para cuidar su vida y la de los demás. Porque en seguridad vial, la diferencia entre el peligro y la prevención puede decidirse en un instante, y ese instante se construye con preparación, compromiso y trabajo conjunto.

La actividad está destinada a mayores de 18 años con licencia vigente para conducir moto, es gratuita, requiere inscripción previa y cuenta con cupos limitados. Empresas y Organizaciones que participan: Asociación de Periodistas de Tránsito y Transporte de Argentina (APTTA), Autopistas Urbanas (AUSA), Autopistas del Sol, Autopistas del Oeste, Asociación Argentina de Volantes (AAV), Automóvil Club Argentino (ACA), Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI), Instituto Superior de Prevención Vial (ISPREVI), Policía de la Ciudad, Virtex, MAC, La Emilia.