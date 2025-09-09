Café, cocina consciente y hospedaje en el corazón de Buenos Aires

ViaVia, guesthouse histórico de San Telmo, acaba de sumar una propuesta que va más allá del hospedaje: una cafetería con cocina consciente pensada para viajeros, vecinos y curiosos que buscan disfrutar de buenos sabores en un entorno único

Con presencia en distintas ciudades del mundo, ViaVia es un reconocido café y guesthouse, que forma parte de una red global gestionada por una empresa de turismo de Bélgica. Ahora, la sede de Buenos Aires abre las puertas de su nueva cafetería en el barrio de San Telmo (Chile 324), donde cada detalle está diseñado para invitar a quedarse, conversar y disfrutar.

El menú combina ingredientes frescos elaborados por productores locales, con opciones saludables y agroecológicas, donde la idea es simple: ofrecer platos ricos, con identidad propia y con un compromiso ético con la producción.

“En ViaVia cada visita es una experiencia. La comida cuenta historias, los encuentros son auténticos y el tiempo se disfruta. Turismo, hospedaje y producción local se entrelazan: quienes degustan nuestros platos también pueden conocer a los productores que los hacen posibles a través de visitas guiadas, conectando la mesa con la región”, detallan desde el equipo de ViaVia Buenos Aires.

Además, el espacio es sede de actividades especiales: charlas con productores regionales, degustaciones, ciclos de música en vivo y propuestas que buscan integrar a la comunidad porteña con los viajeros de todo el mundo que llegan a la ciudad.

(*) San Telmo: tradición, sabores y nuevas experiencias

Recorrer San Telmo es perderse entre sus calles adoquinadas, murales, anticuarios y ferias que laten cada fin de semana. Es el barrio del tango, del arte y de los cafés que guardan historias. En esa escena vibrante, ViaVia se suma con un sello propio: un espacio donde la gastronomía se combina con hospitalidad y cultura, aportando una mirada consciente y global al ADN porteño.

(*) Datos útiles

Dirección: Chile 324, San Telmo, CABA

Días y horarios: Miércoles a viernes de 8:30 a 15 horas. Sábados y domingos de 9 a 17 horas

Instagram: @viavia