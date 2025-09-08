Nardini es el intendente más votado de la provincia de Buenos Aires

La lista de Leonardo (Leo) Nardini como candidato de Fuerza Patria se impuso de manera contundente con una diferencia de 45 puntos frente a La Libertad Avanza, reafirmando el respaldo a un modelo de gestión que transformó el distrito. El resultado lo posiciona como una de las opciones jóvenes del peronismo para lo que viene.

Este domingo, la lista de Leo Nardini se impuso con un 68,07% de los votos en las elecciones municipales de Malvinas Argentinas. La segunda fuerza, La Libertad avanza, obtuvo 22,87%, mientras que el Frente de Izquierda alcanzó el 2,47% y Somos el 2,03%. Con esta diferencia de 45 puntos, el oficialismo reafirma su liderazgo territorial y el respaldo popular a una gestión que, desde 2015, transformó profundamente el distrito.

A nivel provincial, Fuerza Patria obtuvo el 47,11 % de los votos, triunfando en 6 de las 8 secciones, seguida por La Libertad Avanza con el 33,81 %, Somos Buenos Aires con el 5,4 %, el Frente de Izquierda con el 4,4 %.

“Orgulloso de estar con compañeras y compañeros que todos los días se esfuerzan porque creo que las vecinas y los vecinos han premiado la constancia, la gestión, el esfuerzo de todos los días, más allá de las adversidades. Y el respeto. Porque nosotros somos una fuerza política que nunca le faltó el respeto a nadie. Pueden pensar igual o diferente, nos pueden votar o no. Pero nosotros gobernamos para todo el mundo, y eso la gente lo ha valorado” y agregó: “Siempre dejamos todo, no especulando un resultado electoral. Y esta vez, y con las dificultades que hay, nos quedan más de 20 obras por inaugurar de acá a fin de año, y eso es gracias a la gente”.

Con esta victoria, Nardini reafirma su liderazgo y el respaldo popular a una gestión que, desde 2015, transformó profundamente el distrito. Su decisión de ponerse al frente de la lista fue leída como una muestra de compromiso político y personal con el rumbo del municipio. “Mañana nosotros vamos a estar en la calle, como siempre. Con cada obra que tenemos que llevar adelante, con los programas deportivos, las cuestiones educativas, con la salud y la seguridad, todo lo que tenemos que seguir mejorando. Nosotros no desconocemos eso, ese es el peronismo de Malvinas Argentinas” destacó.

Durante los últimos nueve años, la gestión de Nardini se consolidó en tres pilares fundamentales: obra pública, salud y seguridad. Se pavimentaron más de 5.400 cuadras, se recuperaron más de 70 espacios públicos y actualmente hay más de 40 obras en marcha, muchas de ellas realizadas con recursos propios ante el retiro del financiamiento nacional. En salud, el municipio invierte de forma constante en infraestructura, la incorporación de equipamiento de última tecnología y ampliación de servicios, posicionando a Malvinas como referente regional. En seguridad, el distrito cuenta con más de 140 patrullas activas y un sistema de monitoreo con más de 1.400 cámaras distribuidas en todo el distrito.

Además, se suman dos dimensiones que marcan una diferencia: la transformación digital del Estado local y la promoción de lo cultural y lo recreativo como espacios de encuentro y construcción de identidad. Eventos deportivos, culturales y sociales de acceso libre y calidad consolidan una política pública que piensa en la comunidad.

La lista de Fuerza Patria, fue reconocida por representar la continuidad de un modelo de gestión que combina cercanía, planificación eficaz y transparencia. La presencia de Nardini como primer candidato a concejal fue clave para la campaña, que se centró en el contacto directo con los vecinos, el repaso y la defensa de lo construido y el compromiso de que “Malvinas va por más”.

Como en cada elección, el intendente volvió a obtener un incuestionable respaldo. “Estamos llamados a defender con el voto lo que nos costó construir”, había dicho al presentar la lista. Y los resultados confirman que ese llamado fue escuchado.