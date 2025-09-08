Ecos del acto eleccionario

Resultados de las elecciones y testimonios de los protagonistas

A nivel provincial, Fuerza Patria obtuvo el 47,11 % de los votos, triunfando en 6 de las 8 secciones, seguida por La Libertad Avanza con el 33,81 %, Somos Buenos Aires con el 5,4 % y el Frente de Izquierda con el 4,4 %.

A NIVEL LOCAL

En Vicente López, La Libertad Avanza obtuvo 55,50%, Fuerza Patria 28,60%, Frente de Izquierda 5,50% y Somos Buenos Aires 5,10%. Otros: 5%.

En San Isidro, La Libertad Avanza se alzó con 48,70%, Fuerza Patria 24,90%, Acción Vecinal San Isidro 15,20%, Somos Buenos Aires 3,65% y Frente de Izquierda 3,59%. Otros: 5,60%.

En San Fernando, Fuerza Patria ganó con 62,20%, La Libertad Avanza 26,10%, Somos Buenos Aires 3,34% y Frente de Izquierda 2,03%. Otros 4,81%

En Tigre, Fuerza Patria 34,45%, La Libertad Avanza 32,61%, Somos Buenos Aires 18,19%, Frente de Izquierda 3,27% y Partido Libertario 2,31%. Otros: 4,90%.

En Malvinas Argentinas, Fuerza Patria 68,07%, La Libertad Avanza 22,87%, Frente de Izquierda 2,47% y Somos el 2,03%. Otros: 4,25%.

En José C. Paz, Fuerza Patria 52,60%, La Libertad Avanza 27,74%, Frente de Izquierda 5,80% y Somos Buenos Aires 2,80%. Otros 5,20%

TESTIMONIOS

(*) Al término de las elecciones, en su discurso, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof enfatizó: “Las urnas hoy le dijeron a Javier Milei que tiene que rectificar el rumbo: no se puede frenar la obra pública, no se le puede pegar a los jubilados y no se puede abandonar a las personas con discapacidad”, afirmó el gobernador Axel Kicillof desde el búnker de Fuerza Patria en la ciudad de La Plata.

Frente a un Gobierno nacional totalmente ausente, dijimos que en la provincia de Buenos Aires íbamos a actuar como un escudo y como una red para defender y proteger a nuestro pueblo y estamos cumpliendo”, y agregó: “Cuidar la salud, la educación, la obra pública y el empleo no era una decisión propia: era una obligación por el mandato que teníamos con nuestro pueblo”.

Asimismo, Kicillof subrayó: “Las urnas le dijeron al Presidente que los y las bonaerenses no están de acuerdo con un gobierno que se expresa en base al odio, y le exigieron que deje de atacar a la democracia, al federalismo y a la Constitución: respetar la división de poderes no es optativo, es una obligación.

El pueblo hoy le dio una orden al Gobierno nacional: no se puede gobernar para intereses extranjeros y para los que más tienen. Deben escuchar la expresión de los bonaerenses y gobernar para el pueblo”.

(*) En las elecciones municipales para concejales de San Fernando, la boleta del intendente Juan Andreotti en ‘Fuerza Patria’, que encabezó la actual Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente del Municipio, Eva Andreotti, resultó ampliamente ganadora por el 62,20% de los votos por encima del 26,10% que cosechó el oficialismo nacional de La Libertad Avanza.

Al conocerse los resultados, el Jefe Comunal brindó un discurso quienes se congregaron en un festejo del espacio político: “Gracias por el cariño, fue una campaña que disfruté muchísimo, por ver la alegría de cada uno de los militantes yendo a hablar con los vecinos. Que esto nos sirva, que nos dé fuerzas y que reflexionemos. Creo que tenemos que dejar de mirarnos el ombligo, ver lo que está pasando y enfocar todos los esfuerzos en la niñez, porque los niños que formemos hoy van a ser los ‘Milei’ de mañana. Formemos niños felices, para que el día de mañana el presidente haya sido un niño feliz y no se vengue los problemas de su infancia con el pueblo”.

“Gracias por cuidar y por creer en lo que hacemos desde el corazón para que la gente viva mejor”, continuó Juan Andreotti y completó: “Nos podemos equivocar, pero sin ninguna duda hay mucho amor atrás de cada decisión, hay mucho cariño, hay mucho compromiso con esta ciudad, con la gente. En octubre hay otra elección y tenemos que ganar”.

(*) En Vicente López, conocido los resultados electorales, la intendenta Soledad Martínez se expresó al respecto: “Gracias a los vecinos de Vicente López. No se ganan elecciones por una campaña. Se gana cuando se gobierna con resultados concretos, sin discursos ni zaraza. Vamos a seguir por el mismo camino, mostrando que hay una alternativa a la gestión kirchnerista”.

(*) En San Isidro, el intendente Ramón Lanús señaló: “Gracias vecinos. Hoy, gracias a ustedes, a su paciencia y a la fuerza de un gran equipo, vemos reflejados en sus votos de ayer una gran confianza y apoyo a nuestra gestión. Los sanisidrenses eligieron nuevamente dejar atrás el pasado y ratificar el rumbo: el de las obras que ya están en marcha, la seguridad que mejora día a día, el espacio público que vuelve a ser de todos y el de un Estado que se vuelve cada día más eficiente.

Este resultado significa, además, que vamos a contar con un Concejo Deliberante más robusto para defender con firmeza nuestras ideas y proyectos. Estoy orgulloso de lo que logramos y lleno de esperanza por lo que viene de la mano de Jorge Alvarez, que -no tengo dudas- va a realizar una gran labor.

Por otra parte, no puedo evitar mencionar la preocupación que nos genera el resultado en el resto de la provincia. El kirchnerismo ha demostrado, una vez más, su enorme capacidad para tapar sus pésimos resultados en materia de seguridad, infraestructura, salud y educación. Seguiremos trabajando para que la mayoría contundente que construimos en San Isidro pueda también ser en toda nuestra querida Provincia.

Gracias de corazón a cada vecino que nos eligió nuevamente, y a todos aquellos que no nos eligieron en esta oportunidad les aseguro que vamos a seguir trabajando para ganarnos su confianza.

Confío en que podemos ser, desde San Isidro, un faro para la provincia y el país entero, demostrando que las cosas se pueden hacer de otra manera: con honestidad, transparencia y pensando siempre en mejorarle la vida a la gente.

Esto recién empieza: vamos a seguir trabajando juntos para construir el San Isidro que soñamos. Con gran orgullo y muchísima gratitud hacia ustedes.

(*) En el mismo distrito, concluidas las elecciones legislativas, Fuerza Patria vuelve a ser la segunda fuerza política en el Concejo Deliberante de San Isidro.

Federico Meca, Virginia Franco y Diego Montivero integrarán el cuerpo legislativo local a partir de diciembre y se sumarán al bloque ya constituido por Marcos Díaz, Estefanía Rivadulla y Manuela Schuppisser

El concejal electo Federico Meca, destacó que “este resultado es fruto de un trabajo colectivo, de escuchar y estar al lado de los sanisidrenses en cada barrio. Hoy confirmamos que para todos ellos somos una alternativa real al desgobierno de Lanús y que nos eligieron para cuidar nuestro patrimonio y ponerle fin a los negocios inmobiliarios”.

(*) En Tigre, el intendente de Tigre y candidato a senador provincial, Julio Zamora, destacó al tiempo de emitir su voto: “Es una jornada muy linda donde esperamos que a las seis de la tarde podamos festejar un nuevo signo de la democracia, esto es algo muy bueno para toda la provincia de Buenos Aires”.

Además, el candidato dijo: “Tenemos un punto de partida que es esta elección, todo resultado va a ser la decisión de la ciudadanía. Tenemos buenas expectativas pero con la prudencia necesaria esperando la decisión de la voluntad de los votantes. Hubo mucha discusión desde el Gobierno nacional y la Provincia de Buenos Aires, nosotros somos otra opción, una alternativa. Lo que tenemos en agenda es seguridad, salud y educación”.

(*) Por su parte, en el mismo distrito, Sebastián Rovira (candidato a concejal por Fuerza Patria) sostuvo lo siguiente: “Desde el primer momento de la elección fuimos coherentes con lo que creíamos. Había que estar con la gente en un momento donde la estaba pasando mal y así arrancamos la campaña, caminando barrio por barrio, en un contexto de mucho enojo y descreimiento”.





(*) En Malvinas Argentinas, el intendente Leonardo Nardini (quien fue el más votado en la Provincia de Buenos Aires) y encabezaba de lista en las elecciones locales, emitió su voto en el Instituto Alfonsina Storni de la Ciudad de Grand Bourg.

“Poder llevar adelante el ejercicio democrático es muy importante. Ojalá que sea una jornada tranquila y que los vecinos y vecinas puedan ir a votar lo que consideren mejor para el país, la provincia y el municipio”, subrayó luego de emitir su voto.

Además, Nardini remarcó la importancia de la elección provincial, por primera vez desdoblada de las nacionales de octubre: “Es un momento difícil, pero hay que estar siempre preparados para los desafíos que vienen y tratar de salir adelante sin agrandar la grieta entre argentinas y argentinos. La elección de la provincia de Buenos Aires siempre se nacionaliza y depende mucho de las políticas que se lleven adelante a nivel nacional, más allá de lo que se trabaje desde la provincia o desde el municipio”.

En esa línea el intendente remarcó: “Estas elecciones son importantes de cara al 2027, pero no definitivas. Nosotros tenemos mucha fe en que nuestra fuerza política es representativa para la mayoría del electorado y lo llevamos de cara a la elección de octubre, que es donde hay que conservar la cantidad de legisladores para que si se vulneran derechos o leyes se pueda poner un freno desde la discusión parlamentaria”.

(*) En José C. Paz, el intendente, secretario ejecutivo UNESCO y candidato a senador provincial, Mario Alberto Ishii, destacó luego de votar: Cumplí con mi deber cívico y ya voté en la Escuela Rosario Vera Peñaloza. Gracias a las autoridades de mesa y fiscales por el compromiso en esta jornada democrática. Me siento orgulloso de haber emitido mi voto una vez más en el distrito. Invito a los paceños a que ejerzan este derecho tan importante para construir el futuro de nuestro país y deseo que este acto electivo sea una jornada pacífica y democrática”.