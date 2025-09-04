Operativo policial y del COM evita el robo de un vehículo en la ciudad de Villa de Mayo

El rápido accionar del Centro Operativo Municipal y la Policía de Malvinas Argentinas, impidió que un hombre se llevara un vehículo en la intersección de Darragueira y Estomba

El robo de un auto fue impedido gracias a un operativo conjunto entre el Centro Operativo Municipal (COM) y la Policía de Malvinas Argentinas. El hombre, identificado por las cámaras de monitoreo, fue interceptado por los efectivos en el momento del hecho, y se encuentra detenido.

Todo comenzó cuando un operador del COM visualizó a un hombre forzando las puertas de un auto con una barreta. Las imágenes muestran que logró ingresar al vehículo e intentó abrir el capot y el baúl. De inmediato, el operador dio aviso a las fuerzas de seguridad, y el comando más cercano acudió al lugar.

El sujeto, mayor de edad, fue aprehendido por los oficiales y trasladado al Hospital de Trauma para un control médico. Posteriormente, fue llevado a la Comisaría 2da de Los Polvorines, donde permanecerá hasta que se investiguen los hechos.

La línea de atención del COM para informar cualquier hecho delictivo es: 0800-222-0911.