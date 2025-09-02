Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

La UNESCO, a través de su liderazgo y cooperación internacional, busca promover la educación como un derecho humano fundamental y un bien público tal como desde siempre ha sostenido el Intendente Municipal de José C. Paz y hoy candidato a senador provincial, Mario Alberto Ishii.

La organización trabaja con gobiernos, sobretodo locales, instituciones y otros socios para garantizar que la educación sea accesible y de calidad para todos, y para abordar los desafíos y oportunidades que plantean las próximas décadas tal como el Dr. HC Mario Alberto Ishii alerta en todos los foros internacionales y nacionales que participa así como en sus declaraciones y discursos desde hace más de dos décadas.

El hoy candidato a senador provincial, intendente de José C Paz, Secretario Ejecutivo UNESCO y Presidente del Consejo de José C. Paz, Ciudad del Aprendizaje UNESCO/ONU, Mario Alberto Ishii propone enfáticamente que la educación es clave para el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida.

Es fundamental invertir en educación y aprovechar las oportunidades que ofrece la IA, mientras se minimizan sus riesgos.

La ONU y la UNESCO instan a los gobiernos y las instituciones educativas a priorizar la educación y a trabajar juntos para crear un futuro más sostenible y equitativo.