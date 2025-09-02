El Municipio realizó una nueva edición del programa “Todas las Infancias Tenemos Derechos”
El ciclo impulsado por el Gobierno local tiene como finalidad reforzar el conocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y el buen trato mediante actividades recreativas. Durante el encuentro, se realizaron diversas actividades lúdicas con el fin de prevenir la violencia contra los niños, niñas y adolescentes.
Funcionarios del Municipio de Tigre acompañaron el desarrollo del programa “Todas las Infancias Tenemos Derechos” junto a alumnos y alumnas de distintas escuelas del partido. Participaron del encuentro integrantes del Jardín de Infantes N° 929, Escuela Primaria N° 24 y Escuela Secundaria N°6; Escuela para Adultos N°704 y el CENS N°460.
La jornada, que se desarrolló en la Plaza Manuel Belgrano de la localidad de Don Torcuato, contó con actividades lúdicas y espacios de reflexión que tuvieron como eje el fortalecimiento del derecho en la niñez y adolescencia. El ciclo que se viene desarrollando en los distintos barrios, tiene como finalidad prevenir la violencia contra los niños, niñas y adolescentes.
También se montaron stands referidos a Derechos Humanos, Deportes, centros de salud, Reciclá y la Escuela Municipal de Ajedrez, haciendo hincapié en la importancia de la educación y el cuidado del ambiente. El programa “Todas las Infancias Tenemos Derechos” que se desarrolla junto a inspección de psicología y pedagogía comunitaria desde hace tres años en el distrito y alcanza a más de 8000 niños, niñas adolescentes y familias por año.
Para más información, comunicarse al 4280-0411, vía Facebook e Instagram @mujeresgenerosinfanciastigre y Twitter @genero_tigre.