Vecinos y vecinas disfrutaron del programa “Tigre Baila Rock And Roll” del Municipio de Tigre

El encuentro busca generar espectáculos de calidad para la comunidad a través de dicha propuesta. Durante la actividad, los presentes se deleitaron con canciones de los años 40 y 50.

En la plaza Hipolito Hirigoyen de El Talar, el Municipio de Tigre realizó una nueva edición del programa “Tigre Baila Rock And Roll” con la presencia de decenas de vecinos y vecinas. El objetivo es poder acercar este estilo de baile a distintos lugares del distrito.

Durante el encuentro, los presentes pudieron disfrutar de clases abiertas de baile y Rock and Roll de los años 40 y 50, promoviendo la expresión y el disfrute colectivo. Las actividades son gratuitas y abiertas para toda la comunidad.

Para más información, comunicarse con la Subsecretaría de Cultura al 5282-7557. O por redes sociales: Facebook @Tigre.Cultura e Instagram @Cultura.Tigre.