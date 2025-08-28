Reconocimiento a los nuevos profesionales de la salud egresados de sus hospitales

Se realizó el acto de egreso de 87 médicos residentes del equipo de Salud del Hospital Central y del Hospital Municipal Materno Infantil

En el Centro Municipal de Exposiciones, se llevó a cabo hoy el acto de egreso de residentes del equipo de Salud del Hospital Central de San Isidro y del Hospital Municipal Materno Infantil, en el que se entregaron certificados a quienes culminaron con éxito sus programas de formación de posgrado.

El evento estuvo encabezado por el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, acompañado por el secretario de Salud Pública, Dr. Pablo de la Torre; la subsecretaria de Salud Pública, Dra. Victoria Erdocia; el subsecretario administrativo, Ing. Ignacio Videla; Jorge Alvarez, asesor de Gobierno; y las autoridades médicas de los hospitales municipales.

“Desde el lugar que nos toca en la Municipalidad, queremos que tengan las mejores herramientas que podamos darles para atender a nuestros vecinos. Estamos encarando transformaciones reales, con una mirada a largo plazo para mejorar de verdad nuestro sistema de salud pública”, afirmó el intendente durante el acto.

En total, 57 profesionales egresaron del Hospital Central de San Isidro y 30 del Hospital Materno Infantil de San Isidro, completando así 87 nuevos especialistas formados en distintas áreas médicas.

Durante la ceremonia, se destacó el esfuerzo y compromiso de los residentes que, tras años de formación intensiva y práctica hospitalaria, recibieron sus diplomas en especialidades clave para el sistema de salud local. También se subrayó la importancia de la docencia y la capacitación continua como ejes fundamentales para fortalecer los servicios y garantizar una atención de calidad a los vecinos.