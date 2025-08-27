Una multitud de familias disfrutaron el Festival Tropical con Amar Azul y más artistas

En la Plaza Carlos Gardel de San Fernando se presentó la legendaria banda de cumbia, además de ‘Kingto’, ‘Estilo Palmeras’, ‘Café Margarita’, ‘Cumbia Weey’ y ‘La Burdel’. La Secretaria municipal Eva Andreotti compartió el evento y lo destacó: “Estas propuestas y todo lo que estamos promoviendo como el teatro, feria del libro, festivales, peñas y más, hacen de San Fernando un municipio culturalmente muy rico que todos podemos disfrutar”.

El Municipio de San Fernando organizó un Festival Tropical al aire libre con entrada libre y gratuita, y reunió a una multitud de vecinos en la plaza Carlos Gardel de Virreyes Oeste. Por el escenario pasaron “Kingto”, el grupo sanfernandino del momento, como también “Estilo Palmeras”, “Café Margarita”, “Cumbia Weey” y “La Burdel” bandas consagradas de la movida tropical, con cierre a cargo de “Amar Azul”, legendaria banda de cumbia argentina, que repasó sus éxitos.

La Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti, acompañó la actividad y dijo: “Estas propuestas y todo lo que estamos promoviendo como el teatro, feria del libro, festivales, peñas y más, hacen de San Fernando un municipio culturalmente muy rico que todos los vecinos y vecinas podemos disfrutar”.

Además, el Secretario de Cultura y Turismo, Néstor Torchia, agregó: “Nos alegra la tarde una plaza colmada con miles de vecinos, y un gran cierre a cargo de Amar Azul, reconocida banda de cumbia de zona Norte. Estamos muy contentos por poder realizar este tipo de eventos para que disfrute toda la familia, recordando viejos éxitos”.

Por su parte, Miguel Ángel, cantante de Amar Azul, manifestó su alegría: “Contento de volver a San Fernando que está muy lindo y lo tienen muy bien. Agradezco a toda la gente de Cultura y del Municipio por esta oportunidad de presentarnos donde tenemos nuestras raíces, porque Amar Azul nació en la 25 de Mayo al fondo. Una alegría enorme por volver a ver a tanta gente amiga, y también agradecemos al público porque todos necesitamos la música para alegrar nuestra vida y cuando se la ofrece, se disfruta”.