“Emprendedoras Rodantes”: más de 300 mujeres se inscribieron en el nuevo programa del Municipio de Tigre

Autoridades comunales acompañaron la presentación de la propuesta, cuyo propósito es brindarle a las vecinas del distrito capacitaciones en oficios artesanales para fortalecer su autonomía económica.

El Municipio de Tigre presentó el programa “Emprendedoras Rodantes”, destinado a vecinas interesadas en aprender oficios artesanales. Autoridades locales participaron del primer encuentro y conversó con las presentes. Ya son más de 300 personas inscriptas a la nueva iniciativa.

La secretaria de Mujeres, Géneros e Infancias, Nadia Olivieri, expresó: “Estamos muy contentos de lanzar este programa que lo que busca es que las mujeres de Tigre puedan inscribirse en distintos talleres de artesanías. Al finalizar los talleres y todas las clases en las que ellas aprenden el proceso de formación de esa artesanía, podrán llevarse un kit con materia prima que les permitirá comenzar con su propio emprendimiento”.

Y agregó: “Nos encontramos en una situación vulnerable, por ende tenemos que estar más presentes que nunca y en este sentido es que continuamos trabajando tanto por las mujeres como por las diversidades de Tigre”.

Los talleres serán dictados por artesanas del programa Mujeres Emprendedoras y estarán enfocados en los rubros de macramé, pintura, cerámica y tejido. Se desarrollarán en espacios comunitarios de Benavídez, Don Torcuato, Ricardo Rojas y Tigre centro. Serán cuatro encuentros en los que las participantes realizarán un producto artesanal de principio a fin.

Por su parte, Graciela, vecina de Nuevo Delta, afirmó: “El programa está buenísimo, me encantó la presentación y me encanta el grupo; lo cual es fundamental para nosotros. Yo me inscribí en tejido, pero ahora me quiero inscribir en todos. Vamos a ver qué nos proponen”.

El nuevo programa busca generar oportunidades de capacitación, crecimiento personal y autonomía económica para las mujeres de la ciudad, reafirmando el compromiso del Gobierno local con la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de los proyectos comunitarios.