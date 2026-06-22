San Isidro sigue avanzando con el plan de reparación de calles y veredas

El Municipio de San Isidro continúa ejecutando obras en el marco del Plan de Reparación de Calles y Veredas.

En esta oportunidad, finalizó los trabajos de reconstrucción de pavimento en la intersección de 3 de Febrero y Jorge Newbery, mejorando las condiciones de circulación y reforzando la seguridad vial en la zona.

En las últimas semanas también concluyeron intervenciones en Intendente Aphalo y Formosa, Acassuso entre Bolívar y Ayacucho, y Gobernador Castro y Boedo. Estas tareas forman parte del mantenimiento integral de la red vial y tienen como objetivo prolongar la vida útil de las calles del distrito.

Además, se completaron obras de pavimentación asfáltica en Acassuso entre Uruguay y Drumond; Magallanes entre Guerrico y Gaboto; 3 de Febrero entre las alturas 1300 y 1700; distintos tramos del Golf de Villa Adelina; Martín y Omar y Calle Interna 1; avenida de Mayo entre Martín Rodríguez y Virrey Vértiz; Los Paraísos y Pichincha; Virrey Vértiz entre avenida de Mayo y El Indio; avenida de Mayo y Curupaytí; y Corrientes entre Fondo de la Legua y Haití.

Por otra parte, finalizaron los trabajos de reconstrucción y puesta en valor de la calzada en las intersecciones de avenida Paraná y Juramento, avenida Paraná e Independencia, y avenida Paraná y Fray Cayetano Rodríguez. Asimismo, continúan las obras en Tomkinson y Carlos Calvo, cuya habilitación al tránsito está prevista para los próximos días.

Estas intervenciones se desarrollan de manera planificada en todas las localidades del partido con el objetivo de mejorar la conectividad, fortalecer la seguridad vial y brindar una infraestructura urbana de mayor calidad para los vecinos.