Con un mensaje de respeto y diálogo abierto, Julio Zamora visitó el Club Juventud donde celebró el Día de la Bandera

El intendente de Tigre participó de la actividad que organizó la institución en su sede de Rincón de Milberg. El encuentro contó con música de artistas locales en vivo y comidas patrias tradicionales.

En Rincón de Milberg, el intendente Julio Zamora y la Secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, participaron de la celebración por el Día de la Bandera que llevó adelante el Club Social y Deportivo Juventud.

“Estamos muy contentos de que, pese a la situación económica actual, estemos celebrando el Día de la Bandera en un club de barrio. Desde la gesta de la creación de la insignia, comenzó a nacer nuestra patria. Un día como hoy nos une a todos, los valores de solidaridad, respeto y diálogo se tienen que imponer. Desde el Municipio le pedimos a la comunidad que sigamos cuidando Tigre y todo lo conseguido”, enfatizó el jefe distrital.

El encuentro se llevó adelante en horas del mediodía, donde los funcionarios presentes dedicaron unas palabras y entonaron el Himno Nacional. Posteriormente, disfrutaron de un almuerzo y ballets folclóricos de artistas locales. Además, el cantante Leo Ríos brindó un show en vivo para los socios y socias del Club Juventud.

“Desde un club de barrio se pueden realizar actividades importantes y en este contexto complejo tenemos que estar acompañando a la gente. Todo lo que se hace día a día en la institución lo lleva adelante la comisión directiva, de manera articulada con el Municipio y colaboradores. Agradezco también a los veteranos de Malvinas que estuvieron presentes en la celebración”, declaró el presidente del Club Social y Deportivo Juventud, Julio Nocioni.