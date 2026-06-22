Informe Came: las ventas por el Día del Padre en el país cayeron por cuarto año consecutivo

Los comercios apelaron, principalmente, a descuentos y cuotas para sostener la demanda. Mientras que los consumidores privilegiaron productos de bajo costo y ofertas.

Las ventas por el Día del Padre cayeron 0,3% interanual a nivel nacional. Así, la racha negativa sumó cuatro años consecutivos para una de las fechas más importantes del año para el comercio minorista. De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las promociones y la financiación volvieron a ser herramientas centrales para impulsar las compras. Sin embargo, los resultados fueron limitados frente a un consumidor cada vez más enfocado en cuidar el gasto.

El ticket promedio alcanzó los $78.986 y las operaciones se concentraron principalmente en artículos de menor valor o en productos alcanzados por descuentos. Más del 80% de los comercios implementó acciones promocionales, desde cuotas con tarjeta hasta rebajas por pago en efectivo, envíos gratuitos o beneficios bancarios.

La contracción de este año se sumó a las bajas de 1,7% registradas en 2025, de 10,2% en 2024 y de 1,2% en 2023. Aunque cuatro de los seis rubros relevados lograron cerrar con variaciones positivas, el desempeño general no alcanzó para revertir la tendencia de fondo que viene mostrando el consumo.

Efectos del pago del aguinaldo y programas Ahora en Misiones

El Día del Padre dejó este domingo un escenario de contrastes entre la dinámica comercial observada en distintos puntos de Misiones y el comportamiento del consumo a nivel nacional. En la provincia, el movimiento estuvo acompañado por políticas de incentivo al consumo. Mientras que a nivel país se volvieron a evidenciar señales de retracción en las ventas minoristas.

En el plano local, el Gobierno de Misiones volvió a desplegar herramientas para amortiguar el impacto de la crisis económica nacional sobre el consumo interno. El programa Ahora Papá, junto con el pago del medio aguinaldo el viernes 19, funcionaron como motores clave para dinamizar la actividad comercial en toda la provincia.

El esquema de beneficios con reintegros del 20% y financiación en cuotas sin interés generó un mayor flujo de compradores en distintos rubros, especialmente en la previa del Día del Padre. Comerciantes y referentes del sector destacaron que estas medidas permitieron sostener el nivel de ventas en una fecha clave del calendario comercial.

A su vez, el pago del aguinaldo a empleados públicos, jubilados y retirados aportó liquidez adicional al mercado interno, potenciando el consumo en simultáneo con las promociones vigentes. En ese contexto, distintos referentes del sector coincidieron en que la combinación de ambas herramientas ayudó a sostener la actividad en un escenario complejo.