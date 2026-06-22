Armas de fuego y estupefacientes: exitosos operativos de la Policía contra el narcomenudeo

Efectivos de la Provincia de Buenos Aires redujeron a dos personas tras allanamientos en simultáneos, que se realizaron luego de exhaustivas tareas investigativas. El Centro de Operaciones Tigre (COT) colaboró con material fílmico que permitió avanzar en los trabajos de análisis.

Dos individuos fueron detenidos por comercializar estupefacientes en El Talar y Ricardo Rojas. Los operativos territoriales los realizaron efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires luego del aporte fílmico de las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT).

Agentes del Grupo Táctico Operativo (GTO) y de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Drogas Tigre -pertenecientes a la policía provincial- redujeron a los sospechosos que se encontraban en domicilios de las mencionadas localidades.

Las fuerzas de seguridad dieron con los delincuentes luego de tareas de investigación en las que colaboró el Sistema de Protección Ciudadana de Tigre. Incautaron estupefacientes listos para su comercialización; dos armas de fuego; dinero en efectivo; handies y elementos de fraccionamiento. Los sujetos quedaron a disposición de la Justicia.

El Municipio de Tigre cuenta con más de 130 móviles con los que patrulla en forma permanente las calles y vías navegables del distrito. Además, tiene más de 2.000 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorea hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden.