Vicente López conmemoró el Día de la Bandera con un homenaje a Manuel Belgrano

En el marco del Día de la Bandera, el Municipio de Vicente López realizó este sábado una ofrenda floral en el Monumento al General Manuel Belgrano, ubicado en el Paseo de la Costa, para conmemorar una fecha central de la historia argentina y rendir homenaje al creador de la insignia nacional.

La intendenta Soledad Martínez participó de la ceremonia y destacó la importancia de conmemorar las fechas que forman parte de la historia y la identidad nacional. “Todas las ciudades deben reunirse para recordar los momentos importantes de la historia del país y homenajear a nuestros próceres”, expresó.

El acto reunió a vecinos y familias, scouts, Damas Rosadas, Veteranos de Malvinas, representantes de clubes y entidades del partido, docentes y autoridades municipales, en una jornada de reflexión y reconocimiento a los símbolos que forman parte de la identidad nacional.

Durante la ceremonia, se realizó el izamiento de la Bandera Nacional, acompañado por la Banda de la Prefectura Naval Argentina. Además, la entonación de Aurora y del Himno Nacional contó con la participación de Oriana Marchan, alumna del Instituto de Música José Hernández.

El Día de la Bandera se celebra cada 20 de junio en conmemoración del fallecimiento de Manuel Belgrano, creador de la insignia nacional y una de las figuras fundamentales de la historia argentina.

En ese sentido, la jefa comunal remarcó el valor de contar en Vicente López con un espacio dedicado a su memoria y al símbolo patrio más representativo del país. “Celebro que aquí, en este monumento a la Bandera y a Belgrano, podamos reunirnos cada 20 de junio a homenajearlo, aprender y reconocer un poco de nuestra historia”, señaló Soledad Martínez.

A través de esta conmemoración, el Municipio de Vicente López reafirmó su reconocimiento a quienes forjaron la identidad nacional e invitó a la comunidad a seguir construyendo, con orgullo y responsabilidad, el futuro del país.

“Viva Belgrano, viva nuestra Bandera y viva la Patria”, concluyó la intendenta.