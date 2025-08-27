El detrás de escena de El Eternauta llega a Vicente López

El próximo jueves 28 de agosto a las 20:30 horas, el Cine York (Juan B. Alberdi 895, Olivos) será sede de un encuentro único con el equipo de arte y vestuario de la serie El Eternauta, que mantendrán una charla abierta con el público, de entrada gratuita y por orden de llegada.

La serie argentina, protagonizada por Ricardo Darín, se posicionó como una de las más vistas de las plataformas de streaming, tanto en América Latina como a nivel global. Filmada en diferentes espacios, la localidad con mayor presencia fue Vicente López, en donde transcurren escenas emblemáticas sobre la Avenida Maipú, el Puente Saavedra, el Puerto de Olivos y la Estatua de la Libertad de Munro, entre otros.

En esta nueva exposición “El Eternauta desde adentro: arte y vestuario”, los co-directores de arte María Battaglia y Julián Romera, junto con la diseñadora de vestuario Patricia Conta, compartirán con los vecinos los desafíos de trasladar al lenguaje audiovisual el universo del icónico cómic de ciencia ficción argentino.

Durante la conversación se abordará cómo fue el proceso de construcción visual de la serie: desde la elección y adaptación de locaciones reales de Buenos Aires hasta la creación de vestuarios y máscaras diseñados íntegramente desde cero.

También se referirán al proceso de postproducción, diseñando y supervisando el desarrollo de fondos, entornos y efectos visuales. Un trabajo artesanal realizado junto al director Bruno Stagnaro y Gastón Girod, director de fotografía, para lograr un universo creíble, con una física tangible y un sentido narrativo que potenciara la historia.

De esta manera, el público que se acerque al Cine York de Vicente López podrá conocer de primera mano el trabajo de los equipos de arte y vestuario, que sumaron a más de 40 profesionales, entre artistas, biólogos, radioaficionados, ferroviarios y bomberos, y que llegaron a vestir a 500 personas en una sola jornada de rodaje.