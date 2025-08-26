Vicente López presenta “miradas del ’60” en el Cine York

Del 27 al 31 de agosto, el Cine York (Juan Bautista Alberdi 895, Olivos) será sede de un nuevo ciclo de Miradas Argentinas. En esta oportunidad, se proyectarán copias en fílmico de 35mm de cinco películas icónicas que marcaron una época en el cine nacional.

La llamada “Generación del ’60” buscó renovar las estructuras de producción y realización audiovisual, con un espíritu crítico y temáticas innovadoras para su tiempo, influenciada por corrientes como el Neorrealismo y la Nouvelle Vague.

El ciclo incluirá proyecciones especiales que enriquecen la mirada sobre distintas etapas del cine argentino. Entre ellas se encuentra Los inundados (1962), de Fernando Birri, una obra fundamental del Nuevo Cine Latinoamericano que retrata con humor e ironía la vida de una familia desplazada por la crecida del río, y películas como Pajarito Gómez (1965), de Rodolfo Kuhn, una sátira mordaz sobre el ascenso meteórico y la explotación mediática de un cantante popular.

Las funciones serán gratuitas, por orden de llegada y hasta agotar la capacidad, en dobles proyecciones a las 18 y 20:30 horas.

Programación:

Miércoles 27 de agosto- 18 y 20:30 hs – Prisioneros de una noche (Dir. David José Kohon)

Jueves 28 de agosto- 18 h y 20:30 hs – Los venerables todos (Dir. Manuel Antín)

Viernes 29 de agosto- 18 h y 20:30 hs – Dar la cara (Dir. José A. Martínez Suárez)

Sábado 30 de agosto- 18 y 20:30 hs – Los inundados (Dir. Fernando Birri)

Domingo 31 de agosto- 18 y 20.30 hs – Pajarito Gómez (Dir. Rodolfo Kuhn)

Con esta propuesta, Vicente López invita a redescubrir un momento clave de la cinematografía argentina, que abrió nuevas miradas y narrativas para el cine nacional. Para más información, los interesados pueden visitar: https://lumiton.ar/agenda-presencial/