Unicenter recibe a TOUS con su primer local en Argentina

Unicenter, el shopping insignia de Cencosud, recibirá en octubre a TOUS, la icónica firma española de joyería y accesorios.

Unicenter, el centro comercial líder de Argentina, continúa consolidando su propuesta de valor con la llegada de marcas internacionales de prestigio. En octubre abrirá sus puertas el nuevo local de TOUS, la reconocida firma española de joyería, accesorios y lifestyle.

El espacio contará con 45 m2, estará ubicado en el nivel 1 del shopping y ofrecerá las últimas colecciones de joyería, marroquinería y accesorios de la marca, reconocida a nivel global por su diseño distintivo y estilo atemporal.

Este nuevo desembarco se suma a otras destacadas aperturas que han tenido lugar en el shopping insignia de Cencosud en el último año, como Victoria’s Secret, que inauguró su primera tienda oficial en Argentina en septiembre de 2024, la firma estadounidense de zapatillas deportivas Skechers en abril, y New Era, la reconocida marca de indumentaria urbana y gorras, que concretó su llegada al país con su primera tienda en junio de este año.

Con esta inauguración, Unicenter amplía su mix de propuestas y continúa acompañando las transformaciones del retail local, fortaleciendo su posicionamiento como el shopping más elegido por los argentinos.

Acerca de Cencosud S.A. División Shopping

Cencosud S.A. División Shopping Centers presente en la Argentina desde 1982, reúne 16 centros comerciales en ubicaciones estratégicas de la Ciudad de Buenos Aires, GBA, Provincia de Buenos Aires y el interior del país. Juntos representan el grupo de shoppings más importante de la Argentina tanto en términos de transacciones comerciales, como número de visitantes anuales y superficie construida; albergando a más de 1000 locales que representan a más de 500 marcas. Los emprendimientos presentan una oferta integrada de centros de compra, paseo, entretenimiento y espacios de gastronomía.

Conforman la División Shopping Centers de Cencosud en la Argentina: Unicenter, Plaza Oeste, Palmas del Pilar, Portal Palermo, Portal Lomas, Portal Escobar, Portal Rosario, Portal Tucumán, Portal Salta, Portal Santiago, Portal Patagonia, Portal Los Andes, Portal Trelew, Factory Parque Brown, Factory San Martín y Factory Quilmes.

Acerca de Unicenter

Inaugurado en 1988, Unicenter se erigió como el primer Shopping Center regional de Argentina. A lo largo de los años, ha evolucionado para convertirse en el centro comercial más destacado del país, marcando pautas en tendencias, moda, gastronomía y entretenimiento, consolidándose como el lugar predilecto para disfrutar en familia. Actualmente, Unicenter atrae a tres millones de personas cada mes.

Ubicado en Martínez, Zona Norte del Gran Buenos Aires, Unicenter ocupa una superficie total de 220.000 m2. Con más de 300 locales que ofrecen marcas nacionales e internacionales, así como 6.500 cocheras gratuitas, el centro comercial se esfuerza por proporcionar comodidad a sus clientes.

Con un emplazamiento estratégico a 17 km del centro de Buenos Aires, Unicenter no solo atrae a residentes locales sino también a personas de una extensa zona de influencia, consolidando su posición como un punto de referencia en el panorama comercial argentino