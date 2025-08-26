Reunión por la Expo Empleo 2025

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

El 25 de agosto se llevó a cabo la primera reunión de organización de la primera EXPO EMPLEO 2025 en el municipio de José C. Paz en la EES 7.

Participaron de la misma el inspector Jefe Distrital Adrián Martínez, los inspectores areales: Sonia Krawczuk, Alba Luz Cantero, Gustavo Vallejos, Verónica Shamray, Marimé Lois, Josefina Pegasano, Patricia Jaime, Melisa Panarello, Carola Hanssens.

Por la oficina de empleo municipal Ariel Sosa y el coordinador/secretario del COPRET y Secretario de la Comisión Ciudad del Aprendizaje UNESCO además de quien escribe? Director del Centro de Formación Laboral 402 Carlos Victor Zalazar.

Esta iniciativa se inscribe en el programa UNESCO destinado a articular efectivamente la EDUCACIÓN con el mundo del TRABAJO y la PRODUCCIÓN. De esta manera José C Paz, Ciudad del Aprendizaje, cumple los objetivos propuestos por la UNESCO y brinda grandes posibilidades a los estudiantes de nivel secundario y superior.