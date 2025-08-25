Nueva plaza y nueva cancha de Fútbol 11, en Beccar

Son recientes inauguraciones en el distrito de San Isidro

(*) San Isidro inauguró una nueva Plaza en Beccar, tras transformar un predio abandonado

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, inauguró la Plaza “El Campito” en Beccar. Lo que antes fue un predio abandonado de 5.800 m2, se convirtió en un nuevo espacio verde que cuenta con seguridad, accesibilidad, mobiliario y juegos infantiles.

“Beccar ya tiene un nuevo espacio verde para que todos los vecinos puedan disfrutar en familia y con amigos. Estamos trabajando para mejorar la calidad de vida en todos los barrios de San Isidro y con pasos como éste, demostramos que estamos cumpliendo”, señaló Ramón Lanús.

A su lado, el asesor de gobierno y primer candidato a concejal de La Libertad Avanza en San Isidro, Jorge “Panadero” Álvarez, agregó: “El espacio público es el alma de nuestra comunidad. Esta plaza que inauguramos hoy es un ejemplo de lo que podemos lograr cuando trabajamos con seriedad y compromiso para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de San Isidro. Vamos a seguir trabajando incansablemente para que San Isidro crezca y tenga los espacios verdes más lindos”.

El terreno, ubicado en Ernesto de las Carreras 2150, presentaba deficiencias importantes en infraestructura, seguridad y mantenimiento. Se encontró falta de seguridad e iluminación, espacios verdes sin mantenimiento, ausencia de veredas y senderos que faciliten la circulación peatonal y carencia de mesas, bancos ni juegos.

Los trabajos que llevó adelante el Municipio, a través de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, fueron conversados con los vecinos. Se incorporaron rejas perimetrales e iluminación, juegos de madera, rediseño, mejora de la accesibilidad y se realizaron senderos dentro del espacio, nuevos canteros, plantas y plantación de alineación de calle, y por último se colocaron bancos y mesas.

(*) San Isidro inauguró una cancha de fútbol 11 de césped sintético en el Campo de Deportes de Beccar

Por primera vez en la historia, el Campo 1 cuenta con una cancha de fútbol 11 de césped sintético. Además, se sumó una nueva cancha de Hockey. Son parte del plan de obras que el municipio lleva adelante en todos los campos de deportes.

Es así, el Municipio de San Isidro inauguró en el Campo de Deportes Nº1 (Int. Neyer 1220, Beccar) una cancha de fútbol 11 de césped sintético, que a su vez puede dividirse en tres canchas de fútbol 7. Además, se sumó una nueva cancha de Hockey 5 de césped sintético con arena. Las obras incluyeron iluminación renovada, cercos perimetrales y nuevos desagües pluviales, mejorando la infraestructura deportiva para mayor seguridad y calidad en el juego.

Las transformaciones forman parte del plan de obras para renovar los campos de deportes municipales. El objetivo es construir nuevos espacios seguros y bien mantenidos para que todos los vecinos puedan disfrutar de actividades recreativas y deportivas.

Durante la inauguración el intendente Ramón Lanús, valoró: “Está obra marca un antes y un después en la infraestructura deportiva de San Isidro. Es una cancha de primer nivel para el uso de todos”. Lanús estuvo acompañado de Jorge “Panadero” Álvarez, asesor de gobierno y primer candidato a concejal, quien agregó: “El deporte es para nosotros un pilar clave en la inserción social, formando en valores y sumando calidad de vida, por eso queremos seguir fomentándolo con espacios de calidad y accesibles.”

En el Campo de Deportes Nº1, ya habían finalizado las obras de renovación integral de la pileta olímpica, donde se reemplazaron las lonas actuales por nuevos cerramientos con módulos fijos y tensados que se adaptan al invierno y verano. Además, se renovó el sistema de climatización, con la incorporación de una nueva caldera para asegurar una temperatura del agua óptima y estable. También se realizó el mantenimiento de salas de máquinas, arreglo de rajaduras y pintura.

En este campo de deportes también se construyen nuevos vestuarios para la Escuela de Boxeo; se armaron tres canchas de futbol tenis; se modernizaron las oficinas de administración; se está terminando el armado de un buffet y se sumaron 24 cámaras de seguridad. Además, se ampliará el estacionamiento para 25 autos más y el campo tendrá una segunda entrada por la calle Neuquén.

Otras de las novedades es que próximamente se extenderá el horario del campo para poder ampliar la oferta deportiva. Además, se construirán tres nuevas canchas de vóley y se sumarán nuevos vestuarios.

En los Campo de Deportes Nº2 de Boulogne y Nº4 de Martínez, ya finalizaron los trabajos de renovación de las piletas, que contemplaron trabajos de pintura, arreglos, cambio de cubierta y nuevo sistema de climatización. En estos campos, también está contemplado la construcción de una cancha de fútbol 11.

Por su parte, en el Campo de Deportes Nº5 de Villa Adelina, el Municipio está trabajando en un nuevo Playón Polideportivo. Además, en este campo se realizará el techado y climatización del natatorio; y se pondrá en valor el gimnasio de la Escuela de Gimnasia Artística.