Con eje en la producción y el fortalecimiento social, Julio Zamora encabezó una recorrida por San Miguel

El candidato a senador provincial de “Somos Buenos Aires” por la Primera Sección Electoral, recorrió la localidad para conocer de primera mano los desafíos que enfrentan los vecinos ante la coyuntura política vigente. Visitó la fábrica “Mimago” y el Centro de Jubilados “Jardín de la Amistad”, donde dialogó sobre las necesidades de los trabajadores.

Con el objetivo de acercar las propuestas de “Somos Buenos Aires” a cada rincón de la Primera Sección, el candidato a senador Julio Zamora recorrió San Miguel, junto al primer candidato a concejal local, Claudio Luis Pérez, dirigentes y militantes de la coalición.

“Junto a Claudio y Romina recorrimos una panificadora que emplea a muchos trabajadores. Una empresa pujante, familiar, que sigue creciendo, surtiendo sus productos en muchos supermercados nacionales y compitiendo con marcas internacionales. A su vez, participamos de un almuerzo en el centro de jubilados, que nos recibió con mucho cariño, conversando sobre lo que significa ‘Somos Buenos Aires’ y nuestras propuestas. Queremos plantear que ésta es una alternativa que busca superar la grieta que atraviesa la Argentina”, destacó el jefe comunal de Tigre.

Y continuó: “Son muchas las preocupaciones que nos transmiten los jubilados y los vecinos: la seguridad, cómo viven en cada una de nuestras comunidades, producto de una política de seguridad en la Provincia de Buenos Aires que no va bien, acompañada también por un Gobierno nacional que no logra dar en el clavo en materia de microeconomía. Lo que les pasa a las familias, a los trabajadores, a los jubilados, a las personas con discapacidad. En ese marco ‘Somos’ se propone como una alternativa frente a esa realidad”.

La actividad comenzó por la mañana, cuando Zamora visitó la fábrica panificadora “Mimado” – ubicada en el Sector Industrial Planificado Mixto de Bella Vista – que emplea a más de 100 trabajadores. Luego se dirigió al Centro de Jubilados “Jardín de La Amistad”, donde dialogó con los presentes sobre las necesidades y la realidad de los adultos mayores.

Por su parte, el primer candidato a concejal de San Miguel, por “Somos Buenos Aires”, Claudio Luis Pérez, expresó: “Estuvimos recorriendo una panificadora, como bien lo expresó Zamora, y terminamos con un almuerzo en el centro de jubilados, explicando lo que es ‘Somos’: un camino nuevo, que se diferencia del Gobierno que está presionando a los jubilados. Hay que caminar, hay que trabajar, y como dice Zamora, este es el principio: no se trata solamente del 7 de septiembre, sino también de lo que viene después del acto electoral”.